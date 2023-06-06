Из-за подрыва Каховской ГЭС в Днепр попало 150 тонн масла, есть риск дальнейшей утечки

"Членов СНБО проинформировали, что в Днепр попало по меньшей мере 150 тонн машинной смазки, есть риск дальнейшей утечки еще более 300 тонн", - говорится в сообщении.

На заседании также согласовали комплекс международных мероприятий. В них входит созыв заседания Совета Безопасности ООН, обращение к международным природоохранным организациям и Международному криминальному суду, ведь такие действия россиян содержат явные признаки нарушения Женевской конвенции.

Кроме того, участников заседания проинформировали о текущей ситуации на Запорожской АЭС. Отмечается, что украинский персонал станции держит ситуацию под контролем и имеет инструменты на случай развития событий.

Заседание СНБО и Государственной комиссии ТЭБ и ЧС

После заседания СНБО по ситуации с подрывом секретарь Алексей Данилов отметил, что "ничто и никто, ни один россиянин не остановит освобождение Украины, время которого наступило".

Между тем, на заседании Государственной комиссии ТЭБ и ЧС было принято решение об эвакуации и размещении людей, а также обеспечении населения питьевой водой.

Подрыв Каховской ГЭС

Сегодня около 2:50 ночи оккупанты подорвали дамбу Каховской ГЭС. Станция полностью разрушена и не подлежит восстановлению.

В ГУР отметили, что россияне дистанционно подорвали Каховскую ГЭС. Между тем, советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил, что дамбу могла подорвать 205 мотострелковая часть армии РФ.

Из-за подрыва ГЭС под угрозой затопления находятся до 80 населенных пунктов. Власти проводят эвакуацию людей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.