Через підрив Каховської ГЕС у Дніпро потрапило 150 тонн мастила, є ризик подальшого витоку

"Членів РНБО поінформували, що у Дніпро потрапило щонайменше 150 тонн машинного мастила, є ризик подальшого витоку ще понад 300 тонн", - сказано у повідомленні.

На засідання також було погоджено комплекс міжнародних заходів. До них входить скликання засідання Ради Безпеки ООН, звернення до міжнародних природоохоронних організацій та до Міжнародного кримінального суду, адже такі дії росіян містять явні ознаки порушення Женевської конвенції.

Окрім того, учасників засідання поінформували про поточну ситуацію на Запорізькій АЕС. Зазначається, що український персонал станції тримає ситуацію під контролем та має інструменти на випадок будь-якого розвитку подій.

Засідання РНБО та Державної комісії ТЕБ та НС

Після засідання РНБО щодо ситуації з підривом секретар Олексій Данілов зауважив, що "ніщо і ніхто, жоден росіянин не зупинить звільнення України, час якого настав".

Тим часом на засіданні Державної комісії ТЕБ та НС було прийнято рішення щодо евакуації та розміщення людей, а також забезпечення населення питною водою.

Підрив Каховської ГЕС

Сьогодні близько 2:50 ночі окупанти підірвали дамбу Каховську ГЕС. Станція повністю зруйнована та не підлягає відновленню.

В ГУР наголосили, що росіяни дистанційно підірвали Каховську ГЕС. Тим часом радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що дамбу могла підірвати 205 мотострілецька частина армії РФ.

Через підрив ГЕС під загрозою затоплення перебувають до 80 населених пунктів. Влада проводить евакуацію людей.

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