Из-за обстрелов поврежден ж/д путь между Николаевом и Херсоном: как доехать пассажирам

Железнодорожники рассказали, что поезда, следующие до Херсона, будут останавливаться в Николаеве.

А уже дальше доставка пассажиров будут осуществляться автобусами, пояснили в компании

"Все 78 наших пассажиров до Херсона будут доставлены к месту назначения с максимально возможным комфортом", - добавляют в "УЗ".

Кроме того, в компании выразили благодарность Херсонской областной военной администрации "за поддержку и оперативное реагирование на ситуацию".

"Железнодорожные ремонтные бригады уже выехали на восстановительные работы. К обратному рейсу планируем возобновить железнодорожное сообщение", - говорится в объявлении "УЗ".