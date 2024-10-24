RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Из-за обстрелов поврежден ж/д путь между Николаевом и Херсоном: как доехать пассажирам

Фото: в УЗ заявили об изменениях движения на железнодорожном маршруте Николаев - Херсон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В результате российских обстрелов были повреждены железнодорожные пути на участке Николаев - Херсон. Следовательно, организуется автобусный трансфер для пассажиров поездов, курсирующих по этому маршруту.

Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на "Укрзализныцю".

Железнодорожники рассказали, что поезда, следующие до Херсона, будут останавливаться в Николаеве.

А уже дальше доставка пассажиров будут осуществляться автобусами, пояснили в компании

"Все 78 наших пассажиров до Херсона будут доставлены к месту назначения с максимально возможным комфортом", - добавляют в "УЗ".

Кроме того, в компании выразили благодарность Херсонской областной военной администрации "за поддержку и оперативное реагирование на ситуацию".

"Железнодорожные ремонтные бригады уже выехали на восстановительные работы. К обратному рейсу планируем возобновить железнодорожное сообщение", - говорится в объявлении "УЗ".

Напомним, перед этим в результате вражеских обстрелов временно закрывали для поездов движение на перегоне Долинская - Николаев в Николаевской области. Это произошло в конце сентября.

Тогда также из-за угрозы постоянных российских ударов организовывали трансфер автобусами в город Николаев - от херсонского и николаевского вокзалов до станции Долинская и в обратном направлении.

Ранее также сообщалось, что 29 сентября российские захватчики атаковали беспилотником железнодорожный вокзал в Сумской области. Под обстрел попала железнодорожная станция в городе Хутор-Михайловский (Дружба) Шосткинского района.

Отметим, что перед этим оккупанты атаковали этот вокзал 26 сентября, и в результате удара пострадали три человека.

Также напомним, что 29 сентября российская армия нанесла удар по зданию вокзала в Запорожье. Поэтому были введены изменения в рейсах ряда поездов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрзализныцяНиколаевХерсонПоезда