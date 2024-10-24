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Через обстріл пошкоджені колії між Миколаєвом і Херсоном: як доїхати пасажирам

Фото: в УЗ заявили про зміни руху на залізничному маршруті Миколаїв - Херсон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Внаслідок російських обстрілів була пошкоджена залізнична колія на дільниці Миколаїв - Херсон. Відтак організовується автобусний трансфер для пасажирів потягів, які курсують цим маршрутом.

Про це передає РБК-Україна, посилаючись на "Укрзалізницю".

Залізничники розповіли, що поїзди, які прямують до Херсона, зупинятимуться у Миколаєві.  

А вже далі доправлення пасажирів здійснюватиметься автобусами, пояснили у компанії

"Усі 78 наших пасажирів до Херсона будуть доставлені до місця призначення з максимально можливим комфортом", - додають в "УЗ".

Крім того, в компанії висловили вдячність Херсонській обласній військовій адміністрації "за підтримку та оперативне реагування на ситуацію".

"Залізничні ремонтні бригади вже виїхали на відновлювальні роботи. До зворотного рейсу плануємо відновити залізничне сполучення", - йдеться в оголошенні "УЗ".

Нагадаємо, перед цим внаслідок ворожих обстрілів тимчасово закривали для поїздів рух на перегоні Долинська - Миколаїв у Миколаївській області. Це сталося наприкінці вересня.

Тоді також через загрозу постійних російських ударів організовували трансфер автобусами до міста Миколаїв - від херсонського та миколаївського вокзалів до станції Долинська та у зворотному напрямку.

Раніше також повідомлялося, що 29 вересня російські загарбники атакували безпілотником залізничний вокзал у Сумській області. Під обстріл потрапила залізнична станція в місті Хутір-Михайлівський (Дружба) Шосткинського району.

Зазначимо, що перед цим окупанти атакували цей вокзал 26 вересня, й унаслідок удару постраждали троє осіб.

Також нагадаємо, що 29 вересня російська армія завдала удару по будівлі вокзалу у місті Запоріжжя. Через це було запроваджено зміни у рейсах низки потягів.

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УкрзалізницяМиколаївХерсонПоїзди