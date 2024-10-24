Через обстріл пошкоджені колії між Миколаєвом і Херсоном: як доїхати пасажирам

Нагадаємо, перед цим внаслідок ворожих обстрілів тимчасово закривали для поїздів рух на перегоні Долинська - Миколаїв у Миколаївській області. Це сталося наприкінці вересня.

Тоді також через загрозу постійних російських ударів організовували трансфер автобусами до міста Миколаїв - від херсонського та миколаївського вокзалів до станції Долинська та у зворотному напрямку.

Раніше також повідомлялося, що 29 вересня російські загарбники атакували безпілотником залізничний вокзал у Сумській області. Під обстріл потрапила залізнична станція в місті Хутір-Михайлівський (Дружба) Шосткинського району.

Зазначимо, що перед цим окупанти атакували цей вокзал 26 вересня, й унаслідок удару постраждали троє осіб.

Також нагадаємо, що 29 вересня російська армія завдала удару по будівлі вокзалу у місті Запоріжжя. Через це було запроваджено зміни у рейсах низки потягів.

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