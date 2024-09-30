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Изменено движение поездов: в УЗ рассказали, какая ситуация на перегоне "Долинская-Николаев"

Понедельник 30 сентября 2024 21:44
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Изменено движение поездов: в УЗ рассказали, какая ситуация на перегоне "Долинская-Николаев" Иллюстративное фото: в УЗ рассказали, какая ситуация на перегоне "Долинская-Николаев" (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

"Укрзализныця" временно закрыла движение на перегоне "Долинская-Николаев" в Николаевской области. Это связано с опасностью неизменных ударов РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Как отметили в компании, на перегоне продолжается ликвидация последствий ночных вражеских обстрелов. Именно поэтому есть изменения в расписании движения на завтра, но ни один рейс не отменен.

"Из соображений безопасности перегон "Долинская-Николаев" пока закрыт для движения поездов", - говорится в сообщении.

Поэтому:

  • поезда №110 Львов - Херсон и №102 Краматорск - Киев - Херсон будут следовать до станции Долинская.
  • поезда №109 Херсон - Львов и №101 Херсон - Киев - Краматорск отправятся со станции Долинская.

Херсонской и Николаевской ОГА организованы автобусные трансферы от херсонского и николаевского вокзалов до станции Долинская и обратно.

Посадка - у вокзалов по ж/д билетам (без дополнительных оплат) в указанное в билете время.

Что предшествовало

Сегодня ночью стало известно, что "Укрзализныця" временно закрыла движение на перегоне "Долинская-Николаев" в Николаевской области.

Также россияне ударили 29 сентября беспилотником железнодорожный вокзал в Сумской области . Под обстрел попала железнодорожная станция в городе Хутор-Михайловский (Дружба) Шосткинского района.

В тот же день российская армия нанесла удар по зданию вокзала в городе Запорожье . Поэтому были введены изменения в рейсах ряда поездов.

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Николаев Укрзализныця
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