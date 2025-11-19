RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Из-за нового обстрела РФ в Украине ввели аварийные отключения света

Иллюстративное фото: Генштаб обновил потери РФ за последние сутки (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Россия снова нанесла удар по энергетической инфраструктуре Украины, что привело к масштабным аварийным отключениям электроэнергии в ряде областей в среду, 19 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики.

По данным Министерства энергетики, энергосистема получила очередные повреждения, а уровень нагрузки на сети заставил операторов немедленно применить аварийные графики, чтобы удержать систему от дальнейших сбоев.

"Как позволит ситуация с безопасностью, спасатели и энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение в регионах. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме", - сказано в сообщении.

Минэнерго призывает граждан сохранять спокойствие и следить за сообщениями официальных источников, поскольку информация о режимах отключений может обновляться.

Обстрел 19 ноября

Россия этой ночью осуществляет комбинированный обстрел по территории Украины. По имеющейся информации, оккупанты применили ударные дроны, гиперзвуковые ракеты типа "Кинжал" и другие ракетные системы.

На фоне массированной атаки Польша подняла в воздух союзную авиацию, реагируя на удары РФ по западным областям Украины. Военные сообщили о взлете истребителей и самолета раннего радиолокационного обнаружения.

Уже известно, что этой ночью войска России осуществили массированную атаку дронами-камикадзе "Герань-2" по Харькову. В результате чего пострадали по меньшей мере 36 человек, среди них - двое детей. Также комбинированному удару подверглись Львов и Тернополь.

 

