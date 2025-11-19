Через новий обстріл РФ в Україні ввели аварійні відключення світла

За даними Міністерства енергетики, енергосистема зазнала чергових пошкоджень, а рівень навантаження на мережі змусив операторів негайно застосувати аварійні графіки, щоб утримати систему від подальших збоїв.

"Як дозволить безпекова ситуація, рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, аби якомога швидше відновити електропостачання у регіонах. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі", - сказано у повідомленні.

Міненерго закликає громадян зберігати спокій і стежити за повідомленнями офіційних джерел, оскільки інформація щодо режимів відключень може оновлюватися.

Обстріл 19 листопада

Росія цієї ночі здійснює комбінований обстріл по території України. За наявною інформацією, окупанти застосували ударні дрони, гіперзвукові ракети типу "Кинджал" та інші ракетні системи.

На тлі масованої атаки Польща підняла в повітря союзну авіацію, реагуючи на удари РФ по західних областях України. Військові повідомили про зліт винищувачів і літака раннього радіолокаційного виявлення.

Вже відомо, що цієї ночі війська Росії здійснили масовану атаку дронами-камікадзе "Герань-2" по Харкову. Внаслідок чого постраждали щонайменше 36 людей, серед них - двоє дітей.. Також комбінованого удари зазнали Львів та Тернопіль.