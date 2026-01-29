ua en ru
Чт, 29 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Зарядите павербанки: Львов начал подготовку к чрезвычайной ситуации

Украина, Львов, Четверг 29 января 2026 19:26
UA EN RU
Зарядите павербанки: Львов начал подготовку к чрезвычайной ситуации Фото: мэр Львова Андрей Садовый (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Мэр Львова Андрей Садовый на фоне прогнозов по усилению морозов призвал готовиться к чрезвычайной ситуации в энергетике. Поскольку ситуация может быть тяжелой даже без терактов РФ.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сказано в заметке Садового в Telegram.

Садовый напомнил, что на выходные прогнозируется сильный мороз. Он может быть значительно сильнее, чем предыдущее ухудшение погоды. И этим могут воспользоваться российские оккупанты, чтобы ударить по критической инфраструктуре.

"Поэтому во Львове запущен режим подготовки к чрезвычайной ситуации. Все коммунальные службы знают, что делать. Но важно, чтобы готовыми были и жители города", - отметил он.

Садовый попросил жителей города сделать "простые вещи":

  • проверить укрытия, которые используются во время тревоги;
  • зарядить павербанки и зарядные станции;
  • запастись базовым набором продуктов, питьевой воды, лекарствами;
  • выяснить, есть ли в доме люди, которым нужна помощь - инвалиды, пожилые люди, или просто люди с ограничениями;
  • следить за официальными источниками информации.

"Если ваш дом останется без электричества или тепла, знайте: во входной зоне и в чате дома будет информация о ближайшем Пункт несокрушимости и все доступные услуги. Город об этом уже позаботился", - заверил Садовый.

Отдельно просят не сливать воду из батарей, если произойдет временное отключение теплоснабжения - только в случае, если поступит сообщение от человека, который отвечает за дом.

Отметим, 29 января вице-премьер по восстановлению Алексей Кулеба сообщил, что в Украине все службы, в том числе ГСЧС и ВСУ, готовятся к морозам, поскольку россияне могут нанести новый удар.

По данным синоптиков, в Украине в конце января - начале февраля ожидается резкое похолодание. Температура воздуха в отдельных регионах может опускаться до -30 градусов. Пик морозов придется на 1-4 февраля, в то же время с 5 февраля погода начнет улучшаться, будет теплее.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львов Андрей Садовый Чрезвычайное положение
Новости
Пенсии в Украине вырастут, но не для всех: кому пересчитают выплаты уже в этом году
Пенсии в Украине вырастут, но не для всех: кому пересчитают выплаты уже в этом году
Аналитика
"Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве