Зарядите павербанки: Львов начал подготовку к чрезвычайной ситуации
Мэр Львова Андрей Садовый на фоне прогнозов по усилению морозов призвал готовиться к чрезвычайной ситуации в энергетике. Поскольку ситуация может быть тяжелой даже без терактов РФ.
Как сообщает РБК-Украина, об этом сказано в заметке Садового в Telegram.
Садовый напомнил, что на выходные прогнозируется сильный мороз. Он может быть значительно сильнее, чем предыдущее ухудшение погоды. И этим могут воспользоваться российские оккупанты, чтобы ударить по критической инфраструктуре.
"Поэтому во Львове запущен режим подготовки к чрезвычайной ситуации. Все коммунальные службы знают, что делать. Но важно, чтобы готовыми были и жители города", - отметил он.
Садовый попросил жителей города сделать "простые вещи":
- проверить укрытия, которые используются во время тревоги;
- зарядить павербанки и зарядные станции;
- запастись базовым набором продуктов, питьевой воды, лекарствами;
- выяснить, есть ли в доме люди, которым нужна помощь - инвалиды, пожилые люди, или просто люди с ограничениями;
- следить за официальными источниками информации.
"Если ваш дом останется без электричества или тепла, знайте: во входной зоне и в чате дома будет информация о ближайшем Пункт несокрушимости и все доступные услуги. Город об этом уже позаботился", - заверил Садовый.
Отдельно просят не сливать воду из батарей, если произойдет временное отключение теплоснабжения - только в случае, если поступит сообщение от человека, который отвечает за дом.
Отметим, 29 января вице-премьер по восстановлению Алексей Кулеба сообщил, что в Украине все службы, в том числе ГСЧС и ВСУ, готовятся к морозам, поскольку россияне могут нанести новый удар.
По данным синоптиков, в Украине в конце января - начале февраля ожидается резкое похолодание. Температура воздуха в отдельных регионах может опускаться до -30 градусов. Пик морозов придется на 1-4 февраля, в то же время с 5 февраля погода начнет улучшаться, будет теплее.