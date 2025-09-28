Из-за массированного удара "Шахедов" горят дома в 4 районах Киевской области

По его словам, последствия вражеской атаки пока что фиксируются в 4 районах области.

Так, в Бучанском районе произошло возгорание нежилого помещения, частных домов и двух автомобилей.

В Фастовском районе возник пожар частного дома.

В Белоцерковском районе загорелись частные дома и нежилых помещения.

В Обуховском районе в результате падения обломков сбитой цели вспыхнул пожар хозяйственной постройки.

Калашник отметил, что все оперативные службы привлечены к ликвидации последствий.