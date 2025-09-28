RU

Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Из-за массированного удара "Шахедов" горят дома в 4 районах Киевской области

Фото: россияне массированно ударили по Киевщине (facebook.com_DSNSPOLTAVA)
Автор: Валерий Савицкий

В Киевской области в результате атаки российских "Шахедов", вспыхнули пожары и повреждены жилые дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской областной государственной администрации Николая Калашника.

По его словам, последствия вражеской атаки пока что фиксируются в 4 районах области.

Так, в Бучанском районе произошло возгорание нежилого помещения, частных домов и двух автомобилей.

В Фастовском районе возник пожар частного дома.

В Белоцерковском районе загорелись частные дома и нежилых помещения.

В Обуховском районе в результате падения обломков сбитой цели вспыхнул пожар хозяйственной постройки.

Калашник отметил, что все оперативные службы привлечены к ликвидации последствий.

Россия массированно атакует Украину с воздуха

Российские террористы запустили большое количество ударных дронов по Украине в ночь на 28 сентября.

В Киеве уже дважды за ночь раздавались взрывы из-за работы сил ПВО по вражеским БпЛА.

В столице частично разрушен пятиэтажный дом и зафиксировано падение обломков в нескольких районах.

Подробнее о масштабном ночном обстреле Украины - читайте в материале РБК-Украина.

