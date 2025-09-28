Через масований удар "Шахедів" палають будинки у 4 районах Київської області

Росія масовано атакує Україну з повітря

Російські терористи запустили велику кількість ударних дронів по Україні в ніч на 28 вересня.

У Києві вже двічі за ніч лунали вибухи через роботу сил ППО по ворожих БпЛА.

У столиці частково зруйнований п'ятиповерховий будинок і зафіксоване падіння уламків в кількох районах.

