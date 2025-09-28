Через масований удар "Шахедів" палають будинки у 4 районах Київської області

У Київській області внаслідок атаки російских "Шахедів", спалахнули пожежі та пошкоджені житлові будинки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської обласної державної адміністрації Миколу Калашника.
За його словами, наслідки ворожої атаки наразі фіксуються у 4 районах області.
Так, у Бучанському районі сталося загоряння нежитлового приміщення, приватних будинків та двох автомобілів.
У Фастівському районі виникла пожежа приватного будинку.
У Білоцерківському районі загорілися приватні будинки і нежитлових приміщення.
В Обухівському районі внаслідок падіння уламків збитої цілі спалахнула пожежа господарчої будівлі.
Калашник зазначив, що всі оперативні служби залучені до ліквідації наслідків.
Російські терористи запустили велику кількість ударних дронів по Україні в ніч на 28 вересня.
У Києві вже двічі за ніч лунали вибухи через роботу сил ППО по ворожих БпЛА.
У столиці частково зруйнований п'ятиповерховий будинок і зафіксоване падіння уламків в кількох районах.
Детальніше про масштабний нічний обстріл України, - читайте в матеріалі РБК-Україна.