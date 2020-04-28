Одна з провідних футбольних ліг Європи не має наміру відновлювати сезон

Фото: чемпіонат Франції не буде дограний (twitter.com/LFPfr)

Існують три варіанти підсумкової турнірної таблиці

Поновлення чемпіонату Франції з футболу знаходиться під загрозою зриву через пандемію коронавірусу в країні. Про це повідомляє L'Equipe.

В рамках стратегії уряду країни по боротьбі з коронавірусів скасовуються всі спортивні змагання за участю професійних клубів, в тому числі футбольних.

Повідомляється, що до 11 травня буде прийнято остаточне рішення щодо можливості відновлення внутрішніх змагань.

Згідно з повідомленнями французьких ЗМІ, місця в турнірній таблиці можуть бути розподілені або по поточному стану, або по середній кількості зароблених очок за матч, або за підсумками першого кола змагання.

У будь-якому з трьох варіантів чемпіоном країни стане ПСЖ, другу пряму путівку в Лігу чемпіонів отримає "Марсель", а у кваліфікації Ліги чемпіонів зіграє "Ренн". Відмінності стосуються лише путівок до Ліги Європи і місць в зоні вильоту.

Французька Ліга 1 входить в п'ятірку провідних чемпіонатів Європи поряд з АПЛ, Ла Лігою, Серією А та Бендеслігою.

Нагадаємо, УЄФА доручив федераціям надати плани відновлення чемпіонатів до 25 травня.