У чемпіонаті Бельгії ще не прийняли рішення про дострокове завершення

Голосування перенесли на 4 травня

У Бельгії знову перенесли голосування з питання дострокового завершення чемпіонату країни, перерваного через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє Sky Sports.

За даними джерела, голосування було перенесено на 4 травня. Спочатку рішення про долю сезону повинні були затвердити на генеральній асамблеї 15 квітня. Очікується, що до нової дати в країні можуть пом'якшити карантинні заходи. В такому випадку сезон-2019/20 може бути дограний.

Нагадаємо, керівництво ліги рекомендувало достроково завершити сезон і визнати чемпіоном "Брюгге".

УЄФА, своєю чергою, заявив, що будь-яке рішення відмовитися від проведення внутрішніх турнірів на даному етапі є передчасним і невиправданим. В організації підкреслили, що залишають за собою право приймати рішення щодо допуску команд до єврокубків сезону-2020/21.

Пізніше УЄФА все ж вирішив, якщо внутрішні змагання завершити неможливо, то клуби допускатимуться для участі в Лізі чемпіонів і Лізі Європи сезону-2020/21 на підставі спортивного принципу.

Слідом за цим рішенням про дострокове завершення сезону оголосили в Нідерландах. Керівники ліги вирішили не визначати чемпіона, а також не буде переходу між вищою і нижчою лігами, що викликало в країні скандал.