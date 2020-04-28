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Чемпіонат Чехії визначився з датою відновлення футбольного сезону

Новини » Спорт     28.04.2020 - 09:21
Чемпіонат Чехії визначився з датою відновлення футбольного сезону
Фото: матч 23 туру чемпіонату Чехії (facebook.com/prvnifotbalovaliga)

Крім вищої ліги, повинен стартувати і другий за силою дивізіон країни

Сезон у двох головних дивізіонах чемпіонату Чехії з футболу планується відновити 25 травня. Про це повідомляється на офіційному сайті турніру.

Однак затвердити план ще має футбольна асоціація ліги країни на спеціальному засіданні 12 травня, де будуть присутні представники всіх клубів. Рішення також залежить від рекомендацій з боку уряду і міністерства охорони здоров'я.

Також на початку травня футболісти приступлять до командних тренувань. Ігри будуть проводитися без глядачів.

Таким чином, чемпіонат Чехії першим в Європі назвав дату відновлення своїх матчів. Футбольний сезон практично в усьому світі був припинений через пандемію коронавірусу. Єдина на європейському континенті країна, яка не призупиняла національну першість з футболу, залишається Білорусь.

У чемпіонаті Чехії було зіграно 24 туру, перше місце на поточний момент займає "Славія".

Нагадаємо, Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) наполегливо радить країнам дограти внутрішні чемпіонати, що дають право на виступ в єврокубках. Якщо змагання завершити неможливо, УЄФА допустить клуби для участі в Лізі чемпіонів і Лізі Європи сезону-2020/21 на підставі спортивного принципу.

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