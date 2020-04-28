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Португалія скасовує режим надзвичайного стану

Новини » Коронавірус     28.04.2020 - 16:30
Португалія скасовує режим надзвичайного стану
Ілюстративне фото (flickr.com)

Надзвичайний стан буде скасовано з 3 травня

Уряд Португалії прийняв рішення скасувати режим надзвичайного стану в країні, який було введено через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що надзвичайний стан буде скасовано з 3 травня. При цьому президент зазначив, що відновлення економіки буде повільним і поступовим процесом.

"На цьому новому етапі важливо те, що португальці знають, що стримування коронавіруса залишається важливим, тому ми повинні робити невеликі кроки і постійно оцінювати ситуацію - ред.)", - заявив президент Марсело Ребело де Соуза.

Нагадаємо, 16 квітня уряд Португалії продовжив надзвичайний стан в країні з-за пандемії коронавіруса ще на два тижні до 2 травня.

Крім того, надзвичайний стан у Португалії було оголошено 19 березня. Спочатку режим надзвичайного стану був введений до 2 квітня, але потім його продовжили.

Додамо, що влада Португалії оголосили ряд надзвичайних заходів для боротьби з вірусом. Для того, щоб уникнути переповнення в приміщеннях, максимальна місткість ресторанів була зменшена на третину, а робота торгових центрів та інших громадських служб була обмежена.

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