Довбик и Яремчук получили соперников в плей-офф Лиги Европы
После жеребьевки Лиги чемпионов прошла аналогичная процедура во втором по значению европейском клубном турнире - Лиге Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт европейского футбола.
Здесь, как и в ЛЧ, по результатам основного раунда были определены восемь команд, которые попали в 1/8 финала напрямую. Столько же клубов добыли право играть на этом этапе в стыковых поединках.
За трофей продолжают борьбу два клуба украинских легионеров. Греческий "Олимпиакос" Романа Яремчука гарантировал себе место в 1/8 финала по итогам этапа лиги. Итальянская "Рома" Артема Довбика в стыках победила португальский "Порту" - 1:1 и 3:2.
По результатам жеребьевки были определены пары 1/8 финала:
- "Виктория" - "Лацио"
- "Аякс" - "Айнтрахт"
- "Реал Сосьедад" - "Манчестер Юнайтед"
- "Фенербахче" - "Рейнджерс"
- "Буде Глимт" - "Олимпиакос"
- АЗ - "Тоттенхэм"
- ФКСБ - "Лион"
- "Рома" - "Атлетик"
Пары 1/4 финала
- "Буде-Глимт" / "Олимпиакос" - "Виктория" / "Лацио"
- АЗ / "Тоттенхэм" - "Аякс" / "Айнтрахт"
- "Фенербахче" / "Рейнджерс" - "Рома" / "Атлетик"
- ФКСБ / "Лион" - "Реал Сосьедад" / "Манчестер Юнайтед"
В полуфинале сойдутся победители пар: 2 и 1, 3 и 4.
Когда состоятся матчи плей-офф ЛЕ:
- 1/8 финала: 6 и 13 марта
- 1/4 финала: 10 и 17 апреля
- 1/2 финала: 1 и 8 мая
Финал пройдет 21 мая на стадионе "Сан-Мамес" в испанском Бильбао.
Ранее юный ирландец переписал историю еврокубков.