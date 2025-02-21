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Расписали путь вплоть до финала: результаты жеребьевки Лиги чемпионов

Ньон, Пятница 21 февраля 2025 13:28
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Расписали путь вплоть до финала: результаты жеребьевки Лиги чемпионов Фото: Сформированы пары решающих раундов плей-офф (uefa.com)
Автор: Андрей Костенко

В швейцарском Ньоне прошла церемония жеребьевки решающих раундов плей-офф Лиги чемпионов. Определена сетка турнира вплоть до финала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт европейского футбола.

По результатам основного раунда были определены восемь команд, которые попали в 1/8 финала напрямую. Столько же клубов получили право играть на этом этапе в стыковых поединках.

Отметим, что в обойме остаются четыре клуба, в рядах которых есть украинские легионеры. Это "Арсенал" Александра Зинченко, "Байер" Артема Степанова, "Реал" Андрея Лунина и "Бенфика" Анатолия Трубина.

Расписали путь вплоть до финала: результаты жеребьевки Лиги чемпионов

Теперь победители стыков встретятся с представителями топ-восьмерки.

Пары 1/8 финала в ЛЧ:

  • ПСЖ - "Ливерпуль"
  • "Реал" - "Атлетико"
  • "Фейенорд" - "Интер"
  • "Боруссия" Д - "Лилль"
  • "Брюгге" - "Астон Вилла"
  • ПСВ - "Арсенал"
  • "Бавария" - "Байер"
  • "Бенфика" - "Барселона"

В четвертьфинале расклад такой:

  • "Боруссия" Д / "Лилль" - "Бенфика" / "Барселона"
  • "Бавария" / "Байер" - "Фейенорд" / "Интер"
  • ПСВ / "Арсенал" - "Реал" / "Атлетико"
  • ПСЖ / "Ливерпуль" - "Брюгге" / "Астон Вилла"

Полная турнирная сетка имеет такой вид.

Расписали путь вплоть до финала: результаты жеребьевки Лиги чемпионов

Когда состоятся матчи плей-офф ЛЧ:

  • 1/8 финала: 4-5 и 11-12 марта
  • 1/4 финала: 8-9 и 15-16 апреля
  • 1/2 финала: 29-30 апреля и 6-7 мая

Финал пройдет 31 мая на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене.

Ранее рассказали обо всех новациях в жеребьевке решающих раундов плей-офф Лиги чемпионов-2024/25.

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