Расписали путь вплоть до финала: результаты жеребьевки Лиги чемпионов
В швейцарском Ньоне прошла церемония жеребьевки решающих раундов плей-офф Лиги чемпионов. Определена сетка турнира вплоть до финала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт европейского футбола.
По результатам основного раунда были определены восемь команд, которые попали в 1/8 финала напрямую. Столько же клубов получили право играть на этом этапе в стыковых поединках.
Отметим, что в обойме остаются четыре клуба, в рядах которых есть украинские легионеры. Это "Арсенал" Александра Зинченко, "Байер" Артема Степанова, "Реал" Андрея Лунина и "Бенфика" Анатолия Трубина.
Теперь победители стыков встретятся с представителями топ-восьмерки.
Пары 1/8 финала в ЛЧ:
- ПСЖ - "Ливерпуль"
- "Реал" - "Атлетико"
- "Фейенорд" - "Интер"
- "Боруссия" Д - "Лилль"
- "Брюгге" - "Астон Вилла"
- ПСВ - "Арсенал"
- "Бавария" - "Байер"
- "Бенфика" - "Барселона"
В четвертьфинале расклад такой:
- "Боруссия" Д / "Лилль" - "Бенфика" / "Барселона"
- "Бавария" / "Байер" - "Фейенорд" / "Интер"
- ПСВ / "Арсенал" - "Реал" / "Атлетико"
- ПСЖ / "Ливерпуль" - "Брюгге" / "Астон Вилла"
Полная турнирная сетка имеет такой вид.
Когда состоятся матчи плей-офф ЛЧ:
- 1/8 финала: 4-5 и 11-12 марта
- 1/4 финала: 8-9 и 15-16 апреля
- 1/2 финала: 29-30 апреля и 6-7 мая
Финал пройдет 31 мая на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене.
Ранее рассказали обо всех новациях в жеребьевке решающих раундов плей-офф Лиги чемпионов-2024/25.