Они что-то знают: "Челси" оставляет Мудрика в заявке на Лигу конференций

Лондонский "Челси" не станет отзаявлять украинского вингера Михаила Мудрика из Лиги конференций. Он останется в списке футболистов, которые готовы выйти на поле, несмотря на временное отстранение из-за подозрения в употреблении допинга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Athletic .

Мудрик был основным футболистом "синих" в еврокубковом соревновании. Он отыграл первые четыре поединка от звонка до звонка, забил три гола и отдал три ассиста. В двух последних поединках основного этапа ЛК украинец не участвовал уже из-за дела о допинге.

Сам "Челси" уверенно прошел лиговый этап турнира, завершив в свою пользу все шесть поединков с общей разницей мячей - 26:5. Команда с первой позиции напрямую вышла в 1/8 финала, где ждет соперника, который определится в стыковых матчах.

Поединки плей-офф ЛК состоятся 13 и 20 февраля. А матчи 1/8 финала - 6 и 13 марта.

Отметим, что на прошлой неделе несколько пабликов в соцсетях распространили информацию, что проба "В" украинского вингера оказалась отрицательной. Поэтому с футболиста должны снять все обвинения и он сможет вернуться на поле.

Ни "Челси", ни сам футболист, ни антидопинговые органы на этот информационный вброс никак не отреагировали. Не было ни одного подтверждения данного факта. Однако обошлось и без отрицаний.

"Дело Мудрика": что известно

17 декабря появилась информация, что футболист сдал положительный тест на допинг. По сообщениям британских СМИ, в пробе украинца нашли мельдоний. За подобные нарушения предусмотрена дисквалификация на четыре года.

Мельдоний - это метаболическое вещество, которое позволяет организму экономно использовать кислород, быстро восстанавливать энергию и лучше переносить физические нагрузки. Препарат с 2016 года находится в списке запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

"Челси" подтвердил положительный допинг-тест Мудрика. В клубе сообщили: украинец "категорически подтвердил, что никогда сознательно не употреблял запрещенных веществ". Сам 23-летний игрок добавил, что он "не нарушал никаких правил", и "тесно сотрудничает со своей командой, чтобы выяснить, как это могло произойти".

Британское издание The Athletic утверждает, что Мудрик сдал положительный результат на мельдоний в ноябре. Это произошло после одного из матчей сборной Украины.

Для защиты футболист нанял специалистов юридической фирмы Morgan Sports Law. Она известна тем, что помогла экс-полузащитнику сборной Франции и итальянского "Ювентуса" Полю Погба сократить срок дисквалификации с 4 лет до 18 месяцев.