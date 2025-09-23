Ждут визита Путина? Три страны Африки немедленно выходят из МУС
Буркина-Фасо, Мали и Нигер решили в немедленном порядке выйти из Международного уголовного суда. У всех налажены тесные связи с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Три страны, которыми управляют военные, сделали совместное заявление о том, что они перестают признавают полномочия МУС.
"МУС доказал свою неспособность рассматривать и привлекать к ответственности за доказанные военные преступления, преступления против человечности, геноцид и преступления агрессии", - заявили лидеры Буркина-Фасо, Мали и Нигера.
Они утверждают, что хотят создать "собственные механизмы для укрепления мира и справедливости".
Лидеры трех стран обвинили МУС в том, что он нацелен на менее привилегированные страны, повторив критику президента Руанды Поля Кагаме, который ранее обвинял МУС в предвзятости против Африки.
Стоит заметить, что Буркина-Фасо, Мали и Нигер контролируют военные хунты после госпереворотов с 2020 по 2023 год. Их армии обвиняются в преступлениях против мирных жителей.
В последнее время Россия усилила свои связи с тремя странами. Они стали все более изолированными от Запада.
Ордер МУС на арест Путина
Напомним, в 2023 году Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина за похищение украинских детей. Таким образом, все страны, которые признают юрисдикцию суда, должны выполнять такое решение. Речь о 125 странах.
Несмотря на обязательный характер такого решения, в 2024 году Путин смог без каких-либо препятствий посетить Монголию, которая является государством-участником МУС. Власти страны отказались его арестовать.