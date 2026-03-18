Ждать 72 часа не придется: продление брони от мобилизации в "Дії" ускорили в три раза

18:54 18.03.2026 Ср
2 мин
Как продлить бронь своих работников через "Дію"?
aimg Иван Носальский
Иллюстративное фото: продлить бронь от мобилизации через "Дію" теперь можно быстрее (Виталий Носач, РБК-Украина)

Руководители компаний смогут намного быстрее продлевать бронирование от мобилизации своих сотрудников. Теперь эта процедура не будет занимать 72 часа.

Раньше для того, чтобы продлить бронь сотруднику, нужно было ждать 72 часа. Это создавало для бизнеса лишние риски и паузы в работе.

"Сейчас все иначе, продлить бронирование можно онлайн на портале "Дія" и весь процесс занимает до 24 часов, а статус работников обновляется вовремя без аннулирований и задержек", - сказано в сообщении.

Как продлить бронь через "Дію"

Для того, чтобы воспользоваться услугой продления бронирования, необходимо:

  • авторизоваться на портале "Дія" как руководитель или уполномоченное лицо/подписант;
  • выбрать услугу услугу "Продление бронирования работников";
  • проверить данные о компании;
  • добавить работников для продления;
  • подписать заявку квалифицированной электронной подписью (КЭП).

Подать заявку могут:

  • компании из Единого перечня;
  • руководители, подписанты или уполномоченные лица ;
  • для работников с действующим бронированием без изменения роли.

Если сроки бронирования завершились или роль работника изменилась, необходимо подать стандартное заявление о бронировании.

Бронирование украинцев в розыске

К слову, недавно в "Дію" добавили возможность для предприятий ОПК бронировать тех сотрудников, которые нарушили правила воинского учета.

Речь о мужчинах, которые находятся в розыске территориальных центров комплектования.

