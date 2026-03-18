Ждать 72 часа не придется: продление брони от мобилизации в "Дії" ускорили в три раза

Руководители компаний смогут намного быстрее продлевать бронирование от мобилизации своих сотрудников. Теперь эта процедура не будет занимать 72 часа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію" в Facebook.
Раньше для того, чтобы продлить бронь сотруднику, нужно было ждать 72 часа. Это создавало для бизнеса лишние риски и паузы в работе.
"Сейчас все иначе, продлить бронирование можно онлайн на портале "Дія" и весь процесс занимает до 24 часов, а статус работников обновляется вовремя без аннулирований и задержек", - сказано в сообщении.
Для того, чтобы воспользоваться услугой продления бронирования, необходимо:
Подать заявку могут:
Если сроки бронирования завершились или роль работника изменилась, необходимо подать стандартное заявление о бронировании.
К слову, недавно в "Дію" добавили возможность для предприятий ОПК бронировать тех сотрудников, которые нарушили правила воинского учета.
Речь о мужчинах, которые находятся в розыске территориальных центров комплектования.