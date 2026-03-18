Бронировать от мобилизации будут по-новому: в МОУ объяснили, как будет работать механизм

03:29 18.03.2026 Ср
2 мин
Речь идет о бронировании работников предприятий оборонно-промышленного комплекса
aimg Маловичко Юлия
Бронировать от мобилизации будут по-новому: в МОУ объяснили, как будет работать механизм Фото: каждые 45 дней надо будет обновлять бронирование (Виталий Носач - РБК-Украина)

В Украине ввели механизм временного бронирования работников оборонных предприятий, который позволяет сохранить ключевых специалистов даже при наличии проблем с военным учетом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

Читайте также: Не только для работодателя. Что надо сделать, чтобы вам дали бронь от мобилизации

"Предприятия, которые являются критически важными для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований или функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период в сфере оборонно-промышленного комплекса, теперь могут временно бронировать работников с неурегулированным статусом воинского учета - до 45 дней, через портал "Дія", - говорится в сообщении.

Срок временного бронирования 45 дней позволяет работникам урегулировать свои учетные данные, а предприятиям - непрерывно выполнять оборонные задачи.

Подать заявку можно онлайн через портал "Дія". Для этого руководителю или уполномоченному лицу нужно авторизоваться с помощью электронной подписи, выбрать услугу бронирования работников и соответствующую категорию. После подачи статус заявки будет отображаться в личном кабинете.

Во власти отмечают, что нововведение должно упростить процедуру бронирования и обеспечить стабильную работу предприятий, работающих на оборону страны.

Напомним, накануне Кабмин добавил в список критически важных предприятий новые категории бизнесов, которые обеспечивают армию.

РБК-Украина также писало, что 13 марта на портале "Дія" заработала новая услуга для предприятий ОПК и компаний, критически важных для Вооруженных Сил. Теперь они могут бронировать работников даже при наличии нарушений в их военном учете.

Отметим, что кроме работников критически важных предприятий не подлежат мобилизации в Украине еще две категории населения - люди с инвалидностью или непригодные по заключению ВВК, а также лица с семейными обстоятельствами - уход за родственниками, многодетные и тому подобное.

СМИ анонсируют миссию ЕС на "Дружбу" завтра: будут ли эксперты из Венгрии и Словакии
СМИ анонсируют миссию ЕС на "Дружбу" завтра: будут ли эксперты из Венгрии и Словакии
Аналитика
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО