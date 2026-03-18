Чекати 72 години не доведеться: продовження броні від мобілізації в "Дії" прискорили втричі

18:54 18.03.2026 Ср
2 хв
Як продовжити бронь своїх працівників через "Дію"?
aimg Іван Носальський
Ілюстративне фото: продовжити бронь від мобілізації через "Дію" тепер можна швидше (Віталій Носач, РБК-Україна)

Керівники компаній зможуть набагато швидше продовжувати бронювання від мобілізації своїх співробітників. Тепер ця процедура не займатиме 72 години.

Раніше для того, щоб продовжити бронь співробітнику, потрібно було чекати 72 години. Це створювало для бізнесу зайві ризики та паузи в роботі.

"Нині все інакше, продовжити бронювання можна онлайн на порталі "Дія" і весь процес займає до 24 годин, а статус працівників оновлюється вчасно без анулювань і затримок", - сказано в повідомленні.

Як продовжити бронь через "Дію"

Для того, щоб скористатися послугою продовження бронювання, необхідно:

  • авторизуватися на порталі "Дія" як керівник або уповноважена особа/підписант;
  • обрати послугу послугу "Продовження бронювання працівників";
  • перевірити дані про компанію;
  • додати працівників для продовження;
  • підписати заявку кваліфікованим електронним підписом (КЕП).

Подати заявку можуть:

  • компанії з Єдиного переліку;
  • керівники, підписанти або уповноважені особи;
  • для працівників з чинним бронюванням без зміни ролі.

Якщо строки бронювання завершилися або роль працівника змінилася, необхідно подати стандартну заяву про бронювання.

Бронювання українців у розшуку

До слова, нещодавно в "Дію" додали можливість для підприємств ОПК бронювати тих співробітників, які порушили правила військового обліку.

Йдеться про чоловіків, які перебувають у розшуку територіальних центрів комплектування.

Більше по темі:
Бронювання від мобілізаціїДіяМобілізація в Україні