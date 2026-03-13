ua en ru
Главная » Жизнь » Изменения

Бронирование, несмотря на розыск: кто и как теперь может получить 45 дней отсрочки в "Дії"

14:24 13.03.2026 Пт
2 мин
Опция доступна только для одной категории работников
aimg Василина Копытко
Бронирование, несмотря на розыск: кто и как теперь может получить 45 дней отсрочки в "Дії" Оборонка теперь может бронировать работников даже при наличии нарушений (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

На портале "Дія" заработала новая услуга для предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и компаний, критически важных для ВСУ. Теперь они могут бронировать работников даже при наличии нарушений в их военном учете.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Читайте также: Почему мужчин разворачивают на границе и как избежать отказа в выезде: все детали

Главное:

  • Срок: Временная бронь действует 45 дней для исправления данных в учете.
  • Для кого: Только для ОПК и критических предприятий, работающих на ВСУ.
  • Где: Исключительно онлайн через портал "Дія".
  • Цель: Непрерывность производства оружия и техники для фронта.

Временное бронирование на 45 дней

Главная особенность механизма - возможность получить отсрочку на срок до 45 календарных дней. Это время предоставляется для того, чтобы:

  • Работник мог спокойно урегулировать свои учетные данные в ТЦК.
  • Предприятие не теряло ценный кадровый ресурс и продолжало выполнять оборонные заказы без остановок.

По словам заместителя министра экономики Виталия Киндратива, государству важно, чтобы критические производства могли максимально быстро привлекать нужных специалистов к работе.

Кто может воспользоваться услугой

Новая опция доступна не для всех, а лишь для ограниченного круга компаний:

  • Предприятия из Единого перечня ОПК.
  • Компании со статусом критически важных для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины.

Подать заявление может руководитель, подписант или официально уполномоченное лицо компании.

Как оформить бронирование онлайн

Процедура полностью цифровизирована и проходит на портале "Дія":

  • Авторизация: войдите с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи).
  • Выбор услуги: перейдите в раздел "Бронирование работников".
  • Опция: при подаче выберите категорию "Работники с нарушением военного учета".
  • Подпись: внесите данные сотрудников и подпишите заявление.

Статус рассмотрения запроса появится в личном кабинете заявителя сразу после обработки данных.

Читайте также о том, что наличие законных оснований для отсрочки от мобилизации не всегда означает, что военнообязанным не интересуется ТЦК. Ему могут отправить повестку на домашний адрес.

Также мы писали, сколько раз ТЦК имеют право выписывать штрафы за неявки по повесткам.

