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Ждете GTA 6? Вот все подробности об игре, которые известны на данный момент

Четверг 17 июля 2025 21:10
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Ждете GTA 6? Вот все подробности об игре, которые известны на данный момент Что известно о сюжете, персонажах и карте GTA 6 (фото: Rockstar Games)
Автор: Павел Колесник

Grand Theft Auto 6 - одна из самых ожидаемых игр последнего десятилетия. Несмотря на то, что GTA 5 по-прежнему занимает лидирующие позиции в чартах продаж, интерес к следующей части франшизы только усиливается.

О том, что уже известно о GTA 6, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на онлайн-издание TechRadar, посвященное технологиям.

Когда выйдет GTA 6 и на каких платформах

Разработчиком проекта выступает Rockstar Games, а релиз GTA 6 запланирован на 26 мая 2026 года для Xbox Series XS и PlayStation 5. Об этом стало известно 2 мая 2025 года, когда компания объявила о переносе запуска на следующий год.

Кроме того, игра будет оптимизирована под PlayStation 5 Pro, что потенциально сделает эту консоль наиболее комфортной платформой для прохождения. Однако о релизе версии для ПК пока ничего официально не сообщается. По словам бывшего разработчика Rockstar, портирование игры на ПК - "очень сложный процесс".

Тем не менее, глава Take-Two Interactive Штраус Зельник заявил в интервью IGN, что выход на ПК все же состоится позже, напомнив, что Rockstar традиционно сначала выпускает игры на консолях, а затем - на других платформах.

Главные герои и сюжет

Согласно первым трейлерам, сюжет GTA 6 сосредоточится на двух главных героях - Лусии Каминос и Джейсоне Дювале. Первая - бывшая заключенная, второй - экс-военный и мелкий наркоторговец. Игрокам, скорее всего, предстоит наблюдать за их попытками совершить крупное преступление.


Второй трейлер, выпущенный 6 мая 2025 года, сосредоточен на Джейсоне. Первый же трейлер вышел 4 декабря 2023 года (на сутки раньше запланированного срока из-за утечки) и представил Лусию. Оба ролика демонстрируют обновленный Вайс-Сити, прибрежные районы, бары и даже аллигаторов.


Где будут разворачиваться события

События игры разворачиваются в штате Леонида, который, по словам разработчиков, станет "самым масштабным и проработанным открытым миром в истории серии". Помимо Вайс-Сити, на карте появятся Keys, Grassrivers, Port Gellhorn, Ambrosia и Mount Galaha.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что изначально карта GTA 6 была еще масштабнее и включала территории, вдохновленные Северной и Южной Америкой. Однако в процессе разработки объемы были сокращены.

При этом Rockstar планирует расширять мир игры уже после релиза: карта будет регулярно пополняться новыми локациями и заданиями, чтобы снизить нагрузку на команду разработчиков и обеспечить стабильные обновления.

Второстепенные персонажи и слухи

Среди второстепенных персонажей уже подтверждены:

  • Boobie Ike - влиятельный предприниматель из Вайс-Сити, владеющий сетью клубов и студией звукозаписи
  • Cal Hampton - конспиролог и давний друг Джейсона

Ранее в сети также обсуждалась возможность участия актера Троя Бейкера (The Last of Us) в озвучке мужского протагониста. Однако сам актер опроверг эти слухи, подчеркнув, что роль получил другой актер, который заслуживает признания за свою работу.

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