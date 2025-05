GTA VI не выйдет в 2025 году. Rockstar официально перенесла релиз и назвала новую дату

Изначально релиз игры планировался на осень 2025 года, однако теперь студия заявила, что команде нужно дополнительное время, чтобы "достичь того уровня качества, которого вы ожидаете и заслуживаете".

"Нам очень жаль, что выпуск состоится позже, чем вы ожидали. Интерес и воодушевление, которые вызывает новая часть Grand Theft Auto, - это по-настоящему вдохновляющий опыт для всей нашей команды. Спасибо вам за поддержку и терпение, пока мы завершаем игру", - заявили на официальном сайте Rockstar Games.

В компании подчеркнули, что, как и в случае с предыдущими играми, их целью остается стремление превзойти ожидания игроков, и Grand Theft Auto VI не станет исключением. В Rockstar Games подчеркнули, что им необходимо дополнительное время, чтобы довести проект до должного уровня качества. Также разработчики добавили, что с нетерпением ждут момента, когда смогут поделиться новыми подробностями о предстоящей игре.

