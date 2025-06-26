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От спорта до охоты. Какие занятия в GTA 6 ждут игроков кроме основного сюжета

Четверг 26 июня 2025 20:15
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От спорта до охоты. Какие занятия в GTA 6 ждут игроков кроме основного сюжета Главные развлечения и активности в GTA 6 (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

GTA 6 обещает стать самой масштабной игрой в серии, предлагая игрокам не только захватывающий сюжет, но и множество дополнительных развлечений.

О том, какие именно занятия ждут фанатов GTA 6 помимо основной истории, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сайт XDA Developers, который специализируется на разработке программного обеспечения для мобильных устройств.

Тренировки и драки

Промо-трейлеры GTA VI показывают, как Джейсон и Люсия занимаются спортом. Джейсон поднимает тяжести на пляже, а Люсия отрабатывает удары с боксерской грушей в зале.

Хотя официально механика тренировок пока не подтверждена, разработчики заявили, что драки будут играть важную роль, а описание Люсии подтверждает, что она - профессиональная боец.

Тренировки - не новинка для серии: в GTA San Andreas уровень физической формы влиял на выносливость и скорость героя. В этот раз фанаты надеются на более разнообразные занятия - бег, тяжелую атлетику, спарринги с уникальными механиками, а не просто кат-сцены. Это должно повлиять на силу, скорость и внешний вид персонажей.

От спорта до охоты. Какие занятия в GTA 6 ждут игроков кроме основного сюжетаТренировки - не новая механика для серии (фото: XDA Developers)

Рыбалка

Скриншоты, где Джейсон забрасывает удочку возле горы Каллага, вызвали у фанатов надежду на появление рыбалки в стиле Red Dead Redemption II. Rockstar официально подтвердила, что рыбалка будет в игре. Можно предположить, что ловить рыбу можно будет с каяков и лодок вдоль побережья и в болотах.

Эти побочные активности позволяют игрокам отдохнуть и расслабиться в динамичном мире GTA. На пресс-материалах также видны красочные коралловые рифы и заболоченные территории. Остается надеяться, что рыбалка будет доступна в разных местах, хотя возможно, что ловить рыбу можно будет лишь в определенных зонах.

От спорта до охоты. Какие занятия в GTA 6 ждут игроков кроме основного сюжетаРыбалка может быть в стиле Red Dead Redemption II (фото: XDA Developers)

Мини-гольф

Мини-гольф уже был в GTA San Andreas и IV, а в GTA V был полноценный гольф. Хотя эта активность имела смешанные отзывы, приятно видеть, что мини-гольф вернется в GTA VI.

Судя по скриншотам, трассы будут яркими и оригинальными, что точно понравится игрокам. Rockstar пока не подтверждала добавление полноценного гольфа, но мини-гольф точно будет.

От спорта до охоты. Какие занятия в GTA 6 ждут игроков кроме основного сюжетаГольф был хитом и провалом среди фанатов серии GTA (фото: XDA Developers)

Бильярд

Новейшие материалы Rockstar показывают масштабную клубную жизнь Вайс-Сити. Ходят слухи, что посещение клубов может стать отдельным видом деятельности.

Кроме того, в барах можно будет сыграть в бильярд - это официально подтверждено разработчиками. Также ожидаются другие барные игры, например дартс, и, конечно, возможность выпить.

От спорта до охоты. Какие занятия в GTA 6 ждут игроков кроме основного сюжетаВ большинстве баров вы сможете играть в бильярд (фото: XDA Developers)

Охота

Rockstar подтвердила охоту как побочное занятие в национальном парке Mount Kalaga. Учитывая опыт студии с Red Dead Redemption, стоит ждать следов и меток животных в лесах и болотах, а также различных испытаний на охоту.

Эта активность, вероятно, будет связана с рыбалкой, но, надеемся, будет интегрирована в общий геймплей, а не ограничена отдельными событиями.

Фанаты также ждут систему качества шкур, как в RDR2, где для лучшего трофея нужно охотиться правильно и с подходящим снаряжением.

От спорта до охоты. Какие занятия в GTA 6 ждут игроков кроме основного сюжетаОхота в GTA 6 (фото: XDA Developers)

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