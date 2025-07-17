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Чекаєте на GTA 6? Ось усі подробиці про гру, які відомі на даний момент

Четвер 17 липня 2025 21:10
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Чекаєте на GTA 6? Ось усі подробиці про гру, які відомі на даний момент Що відомо про сюжет, персонажів і карту GTA 6 (фото: Rockstar Games)
Автор: Павло Колеснік

Grand Theft Auto 6 - одна з найбільш очікуваних ігор останнього десятиліття. Незважаючи на те, що GTA 5, як і раніше, посідає провідні позиції в чартах продажів, інтерес до наступної частини франшизи тільки посилюється.

Про те, що вже відомо про GTA 6, розповідає РБК-Україна з посиланням на онлайн-видання TechRadar, присвячене технологіям.

Коли вийде GTA 6 і на яких платформах

Розробником проекту виступає Rockstar Games, а реліз GTA 6 заплановано на 26 травня 2026 року для Xbox Series XS і PlayStation 5. Про це стало відомо 2 травня 2025 року, коли компанія оголосила про перенесення запуску на наступний рік.

Крім того, гра буде оптимізована під PlayStation 5 Pro, що потенційно зробить цю консоль найбільш комфортною платформою для проходження. Однак про реліз версії для ПК поки нічого офіційно не повідомляється. За словами колишнього розробника Rockstar, портування гри на ПК - "дуже складний процес".

Проте глава Take-Two Interactive Штраус Зельник заявив в інтерв'ю IGN, що вихід на ПК все ж відбудеться пізніше, нагадавши, що Rockstar традиційно спочатку випускає ігри на консолях, а потім - на інших платформах.

Головні герої та сюжет

Згідно з першими трейлерами, сюжет GTA 6 зосередиться на двох головних героях - Лусії Камінос і Джейсоні Дювалі. Перша - колишня ув'язнена, другий - екс-військовий і дрібний наркоторговець. Гравцям, найімовірніше, доведеться спостерігати за їхніми спробами скоїти великий злочин.


Другий трейлер, випущений 6 травня 2025 року, зосереджений на Джейсоні. Перший же трейлер вийшов 4 грудня 2023 року (на добу раніше запланованого терміну через витік) і представив Лусію. Обидва ролики демонструють оновлений Вайс-Сіті, прибережні райони, бари і навіть алігаторів.


Де розгортатимуться події

Події гри розгортаються в штаті Леоніда, який, за словами розробників, стане "наймасштабнішим і найбільш проробленим відкритим світом в історії серії". Крім Вайс-Сіті, на карті з'являться Keys, Grassrivers, Port Gellhorn, Ambrosia і Mount Galaha.

Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що спочатку карта GTA 6 була ще масштабнішою і містила території, натхненні Північною і Південною Америкою. Однак у процесі розробки обсяги були скорочені.

При цьому Rockstar планує розширювати світ гри вже після релізу: карта буде регулярно поповнюватися новими локаціями і завданнями, щоб знизити навантаження на команду розробників і забезпечити стабільні оновлення.

Другорядні персонажі та чутки

Серед другорядних персонажів уже підтверджені:

  • Boobie Ike - впливовий підприємець із Вайс-Сіті, який володіє мережею клубів і студією звукозапису
  • Cal Hampton - конспіролог і давній друг Джейсона

Раніше в мережі також обговорювалася можливість участі актора Троя Бейкера (The Last of Us) в озвучці чоловічого протагоніста. Однак сам актор спростував ці чутки, наголосивши, що роль отримав інший актор, який заслуговує на визнання за свою роботу.

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