ua en ru
Пт, 03 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

В Чехии стартовали парламентские выборы: победу может одержать популист Бабиш

Чехия, Пятница 03 октября 2025 20:59
UA EN RU
В Чехии стартовали парламентские выборы: победу может одержать популист Бабиш Фото: лидер партии ANO Андрей Бабиш (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Чехии стартовали выборы в парламент, которые могут серьезно изменить политический курс страны. В фаворитах - правый популист Андрей Бабиш, который делал антиукраинские высказывания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Отмечается, что выборы в стране проходят с 15:00 (по киевскому времени) 3 октября до 23:00 (по киевскому времени) 3 октября. Утром 4 октября участки также будут работать - до 15:00 (по киевскому времени). Проголосовать могут более восьми миллионов граждан.

Кто является фаворитами выборов:

  • Партия ANO бывшего премьер-министра, миллиардера и правого популиста Андрея Бабиша может получить 29,3% голосов. Бабиш выступает против помощи Украине, в том числе за прекращение поставок вооружения, и считается сторонником России.
  • Правоцентристский блок "Вместе" (Spolu) действующего премьера страны Петра Фиалы может получить 20,5% голосов.
  • Ультраправая антииммигрантская партия "Свобода и прямая демократия", которую неожиданно возглавляет бизнесмен японского происхождения с двойным гражданством Томио Окамура. Ей пророчат 10,1% поддержки на выборах.

Первые результаты подсчета голосов будут известны 4 октября вечером. По итогам выборов будет сформирован состав нижнего парламента из 200 депутатов.

Угроза Бабиша

Напомним, что РБК-Украина писало о высокой вероятности победы популистской партии ANO ("Да") на выборах в Чехии. Ее возглавляет экс-премьер Андрей Бабиш. В случае победы он снова может возглавить правительство после четырехлетнего перерыва.

Лидера ANO Бабиша считают сторонником РФ, венгерского премьера Виктора Орбана и прямым противником оказания помощи Украине. Премьер Фиала предупреждал, что Бабиш "потянет страну на Восток". А президент Чехии Петр Павел призвал чехов избрать "правительство, которое защитит страну".

Понятно, что Бабиш не сможет взять монобольшинство в парламенте, несмотря на его заявления о желании это сделать. Следовательно, ему придется вступать с кем-то в коалицию. А поскольку большинство политических партий не хочет иметь с Бабишем дела, то единственным выходом для него является объединение с ультраправыми Окамуры. Если Бабиш не сможет сформировать коалицию - премьерское кресло он не увидит даже в случае победы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чехия
Новости
Шатдаун в США повлияет на поставки оружия Украине? Что говорят в МИДе
Шатдаун в США повлияет на поставки оружия Украине? Что говорят в МИДе
Аналитика
Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным