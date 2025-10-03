В Чехии стартовали парламентские выборы: победу может одержать популист Бабиш

В Чехии стартовали выборы в парламент, которые могут серьезно изменить политический курс страны. В фаворитах - правый популист Андрей Бабиш, который делал антиукраинские высказывания.

Отмечается, что выборы в стране проходят с 15:00 (по киевскому времени) 3 октября до 23:00 (по киевскому времени) 3 октября. Утром 4 октября участки также будут работать - до 15:00 (по киевскому времени). Проголосовать могут более восьми миллионов граждан. Кто является фаворитами выборов: Партия ANO бывшего премьер-министра, миллиардера и правого популиста Андрея Бабиша может получить 29,3% голосов. Бабиш выступает против помощи Украине, в том числе за прекращение поставок вооружения, и считается сторонником России.

Правоцентристский блок "Вместе" (Spolu) действующего премьера страны Петра Фиалы может получить 20,5% голосов.

Ультраправая антииммигрантская партия "Свобода и прямая демократия", которую неожиданно возглавляет бизнесмен японского происхождения с двойным гражданством Томио Окамура. Ей пророчат 10,1% поддержки на выборах. Первые результаты подсчета голосов будут известны 4 октября вечером. По итогам выборов будет сформирован состав нижнего парламента из 200 депутатов.