Головна » Новини » Політика

В Чехії стартували парламентські вибори: перемогу може отримати популіст Бабіш

Чехія, П'ятниця 03 жовтня 2025 20:59
UA EN RU
В Чехії стартували парламентські вибори: перемогу може отримати популіст Бабіш Фото: лідер партії ANO Андрій Бабіш (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Чехії стартували вибори в парламент, які можуть серйозно змінити політичний курс країни. У фаворитах - правий популіст Андрій Бабіш, який робив антиукраїнські висловлювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Зазначається, що вибори в країні проходять з 15:00 (за київським часом) 3 жовтня до 23:00 (за київським часом) 3 жовтня. Зранку 4 жовтня дільниці також будуть працювати - до 15:00 (за київським часом). Проголосувати можуть понад вісім мільйонів громадян.

Хто є фаворитами виборів:

  • Партія ANO колишнього прем'єр-міністра, мільярдера та правого популіста Андрія Бабіша може отримати 29,3% голосів. Бабіш виступає проти допомоги Україні, в тому числі за припинення постачання озброєння, та вважається прихильником Росії.
  • Правоцентристський блок "Разом" (Spolu) чинного прем'єра країни Петра Фіали може отримати 20,5% голосів.
  • Ультраправа антиіммігрантська партія "Свобода та пряма демократія", яку несподівано очолює бізнесмен японського походження з подвійним громадянством Томіо Окамура. Їй пророкують 10,1% підтримки на виборах.

Перші результати підрахунку голосів будуть відомими 4 жовтня ввечері. За підсумками виборів буде сформовано склад нижньої парламенту з 200 депутатів.

Загроза Бабіша

Нагадаємо, що РБК-Україна писало про високу ймовірність перемоги популістської партії ANO ("Так") на виборах у Чехії. Її очолює експрем'єр Андрій Бабіш. У разі перемоги він знову може очолити уряд після чотирирічної перерви.

Лідера ANO Бабіша вважають прихильником РФ, угорського прем'єра Віктора Орбана та прямим противником надання допомоги Україні. Прем'єр Фіала попереджав, що Бабіш "потягне країну на Схід". А президент Чехії Петр Павел закликав чехів обрати "уряд, який захистить країну".

Зрозуміло, що Бабіш не зможе взяти монобільшість у парламенті попри його заяви про бажання це зробити. Отже, йому доведеться вступати з кимось у коаліцію. А оскільки більшість політичних партій не хоче мати з Бабішем справи, то єдиним виходом для нього є об'єднання з ультраправими Окамури. Якщо Бабіш не зможе сформувати коаліцію - прем'єрське крісло він не побачить навіть у разі перемоги.

