В Чехии лидер предвыборных опросов может не стать премьером: аналитик назвал сценарий

Пятница 03 октября 2025 10:54
В Чехии лидер предвыборных опросов может не стать премьером: аналитик назвал сценарий Фото: лидер чешской политсилы ANO Андрей Бабиш (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия, Дмитрий Левицкий

Бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш может так и не вернуться на свою должность даже в случае победы на выборах его партии ANO, которая является лидером опросов.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии".

Для получения большинства в парламенте Бабишу придется договариваться о коалиции с другими силами.

Один из главных кандидатов на союз с ANO - ультраправая SPD. Ее глава - уроженец Японии Томио Окамура, который призывал к пересмотру членства Чехии в ЕС и НАТО и критиковал помощь Украине в войне.

О том, что Бабиш может не стать премьером, сказал в комментарии РБК-Украина Сергей Герасимчук, заместитель исполнительного директора Совета внешней политики "Украинская призма".

"Мы имеем двух новых игроков - движение AUTO и Stačilo! Если они пройдут в парламент, то, чисто арифметически, вместе с нынешней коалицией у них есть шанс получить минимальное большинство в парламенте. Это один из вариантов, но опросы уже не раз ошибались", - пояснил он.

Эксперт также добавил, что несмотря на различия в политических курсах, эти партии могут объединиться ради одной цели - не допустить возвращения Бабиша к власти.

Но, основной сценарий, к которому стоит готовиться - коалиция ANO с SPD. И хотя тепла в отношениях с Украиной это не добавит, о развороте Чехии, по мнению Герасимчука, говорить рано.

Выборы в Чехии

Напомним, возможный будущий премьер Чехии Андрей Бабиш в последнее время делает заявления, вызывающие вопросы о его позиции в отношении Украины.

Парламентские выборы в Чехии пройдут 3-4 октября.

Президент Чехии Петр Павел обратился к согражданам в связи с этим и призвал избрать ту политсилу, которая будет защищать суверенитет государства.

