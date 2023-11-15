Чехия одобрила "заморозку" российских государственных активов в стране

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Новости и заявление министра иностранных дел Чехии Яна Липавского.

По словам министра, правительство сегодня одобрило "заморозку" российских государственных активов в Чехии, которую оно предложило ранее.

"Финансовые счета будут заблокированы, имущество в кадастре недвижимости также будет заблокировано, чтобы его нельзя было продать. В тот момент, когда правительство приняло решение, управление финансового анализа обязано действовать. Мы подготовили это мероприятие в сотрудничестве с офисом, поэтому для них это не новый вопрос", - рассказал Липовский, какой будет дальнейшая процедура.

По данным министра, лица, арендующие здания, могут остаться там. Однако они будут обязаны присылать деньги на счет, подпадающий под санкции, и они могут использовать деньги для ремонта зданий, чтобы сохранить имущество.

"На этом коммерческая деятельность, из которой Россия финансирует убийства украинцев, заканчивается", - добавил Липовский.

Министр также заявил, что намерен предложить аналогичные санкции другим странам Европейского Союза.

"Если бы это удалось там реализовать, это было бы большим успехом", - сказал он.

Реакция Украины

"Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил благодарность Чехии и своему коллеге Яну Липавскому за принципиальную позицию", - сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

Кулеба также призвал все страны, которые до сих пор не сделали этот шаг, последовать примеру.

"Российские деньги должны идти на восстановление Украины, а не на финансирование убийств и разрушений", - подчеркнул министр.

Конфискация активов РФ

Украина вместе с партнерами работает над созданием возможности конфисковать замороженные российские активы, в том числе и государственные, в странах-союзниках. Эти средства должны быть отправлены на восстановление Украины. В настоящее время речь идет о почти 500 млн долларов.

Среди прочего Bloomberg сообщал, что в ЕС изучают процедуру конфискации 200 млрд евро замороженных активов российского центрального банка.

Помощь Украине от Чехии

Ранее сообщалось, что Чехия готова помочь Украине реализовать несколько пунктов "формулы мира", направленных на прекращение войны с РФ.

Также напомним, что в Минобороны Чехии в конце сентября заявили, что страна передаст Украине лицензию на производство штурмовых винтовок. Речь идет о модели - CZ BREN 2.

В середине октября в Чехии рассказали, что совместно с Данией в ближайшие месяцы поставят Украине БМП, боевые танки, тяжелое вооружение и другую технику как нового производства, так и со складов чешских частных компаний на средства правительства Дании.

Добавим, что на днях Сенат Чехии продолжил мандат на военную подготовку украинских солдат до конца 2024 года.

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