Чехия будет "толкать" решение о заморозке государственных активов РФ на уровне ЕС

Чешское правительство будет подталкивать страны Европейского союза к принятию решения о замораживании российских государственных активов.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook .

После того как Прага 15 ноября одобрила "заморозку" российских государственных активов в стране глава чешского правительства рассказал, что РФ не сможет распоряжаться принадлежащей госучреждениям недвижимостью.

"Это имущество нельзя будет передать или продать. Банковские счета, на которые поступает арендная плата за это имущество, не смогут использоваться Россией любым способом", - сказал Фиала.

Он добавил, что Чехия на европейской арене будет толкать и другие страны к подобным шагам.

Конфискация российских активов

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассказал, что наше государство вместе с партнерами работает над созданием возможности конфисковать замороженные российские активы, в том числе и государственные, в странах-союзниках. Эти средства должны отправить на восстановление Украины. В настоящее время речь идет о почти 500 млн долларов.

По данным Bloomberg, в ЕС изучается процедура конфискации 200 млрд евро замороженных активов российского центрального банка, однако там столкнулись с юридическими препятствиями.