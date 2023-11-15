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Чехія "штовхатиме" рішення про замороження державних активів РФ на рівні ЄС

Чехія, Середа 15 листопада 2023 23:55
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Чехія "штовхатиме" рішення про замороження державних активів РФ на рівні ЄС Фото: прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Чеський уряд підштовхуватиме країни Європейського союзу до ухвалення рішення щодо замороження російських державних активів.

Про це заявив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

Після того як Прага 15 листопада схвалила "заморозку" російських державних активів в країні глава чеського уряду розповів, що РФ не зможе розпоряджатися нерухомістю, яка належить держустановам.

"Це майно не можна буде передати або продати. Банківські рахунки, на які надходить орендна плата за це майно, не зможуть використовуватися Росією в будь-який спосіб", - сказав Фіала.

Він додав, що Чехія на європейській арені буде штовхати й інші країни до подібних кроків.

Конфіскація російських активів

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що наша держава разом з партнерами працює над створенням можливості конфіскувати заморожені російські активи, в тому числі, і державні, в країнах-союзниках. Ці кошти мають відправити на відбудову України. Наразі йде мова про майже 500 млн доларів.

За даним Bloomberg, в ЄС вивчають процедуру конфіскації 200 млрд євро заморожених активів російського центрального банку, проте там зіштовхнулися з юридичними перешкодами.

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