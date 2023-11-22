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Чехия получила все обещанные Leopard 2 от Германии вместо переданных Украине Т-72

Чехия, Среда 22 ноября 2023 22:33
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Чехия получила все обещанные Leopard 2 от Германии вместо переданных Украине Т-72 Фото: Чехия получила все обещанные Leopard 2 от Германии (twitter.com/ArmadaCR)
Автор: Дмитрий Браславский

Чехия получила от Германии всю партию танков Leopard 2. Берлин поставлял Праге боевые машины вместо советских Т-72, которые были отправлены Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вооруженные силы Чехии.

"Все 14 подаренных танков Leopard2A4 уже находятся в казармах Праславице", - говорится в сообщении.

Чешские военные уточняют, что тем самым они ограничивают свою зависимость от российских технологий и переходят на современную платформу.

"Новые танки крепче и обеспечивают значительно большую безопасность экипажа", - добавили в Вооруженных силах Чехии.

Что этому предшествовало

Ранее мы писали, что Чехия согласовала с Германией поставку танков Leopard 2 вместо переданных Украине танков Т-72.

Уже в декабре Чехия получила от Германии первый из 14 танков Leopard 2, которые должны были заменить советские танки Т-72. Их ранее государство передало Украине для борьбы против российской агрессии.

В конце апреля стало известно о прибытии в Чехию еще двух танков Leopard 2A4, которые Германия пообещала стране в рамках компенсации за предоставленные Украине советские Т-72.

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