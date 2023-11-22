Чехія отримала всі обіцяні Leopard 2 від Німеччини замість переданих Україні Т-72

Чехія отримала від Німеччини всю партію танків Leopard 2. Берлін постачав Празі бойові машини замість радянських Т-72, які були відправлені Києву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Збройні сили Чехії .

"Усі 14 подарованих танків Leopard2A4 уже перебувають у казармах Праславіце", - йдеться в повідомленні.

Чеські військові уточнюють, що тим самим вони обмежують свою залежність від російських технологій і переходять на сучасну платформу.

"Нові танки міцніші та забезпечують значно більшу безпеку екіпажу", - додали у Збройних силах Чехії.

Що цьому передувало

Раніше ми писали, що Чехія погодила з Німеччиною поставку танків Leopard 2 замість переданих Україні танків Т-72.

Уже в грудні Чехія отримала від Німеччини перший із 14 танків Leopard 2, які мали замінити радянські танки Т-72. Їх раніше держава передала Україні для боротьби проти російської агресії.

Наприкінці квітня стало відомо про прибуття до Чехії ще двох танків Leopard 2A4, які Німеччина пообіцяла країні в рамках компенсації за надані Україні радянські Т-72.