Чехія отримала всі обіцяні Leopard 2 від Німеччини замість переданих Україні Т-72
Чехія отримала від Німеччини всю партію танків Leopard 2. Берлін постачав Празі бойові машини замість радянських Т-72, які були відправлені Києву.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Збройні сили Чехії.
"Усі 14 подарованих танків Leopard2A4 уже перебувають у казармах Праславіце", - йдеться в повідомленні.
Чеські військові уточнюють, що тим самим вони обмежують свою залежність від російських технологій і переходять на сучасну платформу.
"Нові танки міцніші та забезпечують значно більшу безпеку екіпажу", - додали у Збройних силах Чехії.
Що цьому передувало
Раніше ми писали, що Чехія погодила з Німеччиною поставку танків Leopard 2 замість переданих Україні танків Т-72.
Уже в грудні Чехія отримала від Німеччини перший із 14 танків Leopard 2, які мали замінити радянські танки Т-72. Їх раніше держава передала Україні для боротьби проти російської агресії.
Наприкінці квітня стало відомо про прибуття до Чехії ще двох танків Leopard 2A4, які Німеччина пообіцяла країні в рамках компенсації за надані Україні радянські Т-72.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.