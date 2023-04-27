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Чехия получила еще два танка Leopard 2 от Германии взамен переданных Украине Т-72

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Чехия, Четверг 27 апреля 2023 21:15
Чехия получила еще два танка Leopard 2 от Германии взамен переданных Украине Т-72 Фото: немецкий танк Leopard 2 (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Чехию прибыли еще два танка Leopard 2A4, которые Германия пообещала стране в рамках компенсации за предоставленные Украине советские Т-72.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Чехии.

"Еще два танка Leopard 2A4 прибыли в Пршаславице. Это очередная партия из 14 танков и одной ремонтно-эвакуационной машины, которую Чешская Республика получает от Федеративной Республики Германия за помощь Украине", - говорится в сообщении министерства.

Вместе с 14 танками и одной эвакуационной машиной Германия передает первоначальный пакет запасных частей, боеприпасов и три года сервисной поддержки от поставщика, включающего обучение чешских военных.

Отмечается, что остальные 11 боевых танков должны быть доставлены в Чехию до конца этого года.

Напомним, Чехия согласовала с Германией поставку танков Leopard 2 вместо переданных Украине Т-72 еще в сентябре 2022 года.

Также ранее мы писали, что в декабре Чехия получила от Германии первый из 14 танков Leopard 2, которые должны были заменить советские танки Т-72, ранее государство передавшие Украине для борьбы против российской агрессии.

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