Чехія отримає німецькі танки для допомоги Україні

Німеччина поставить Чехії 15 танків, щоб допомогти озброїти Україну. Йдеться про 15 танків Leopard 2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Еlmundo.

Міністерство заявило, що сплатить угоду і навчить чехів використанню танків Leopard 2. Своєю чергою, чеські збройні сили мають парк старих радянських танків, з якими українські військові вже знайомі. "Цей обмін - ще один добрий приклад того, як ми допомагаємо Україні в її мужній боротьбі з російською агресією, - заявила міністр оборони Крістін Ламберт. - Чехи доставляють важке озброєння, а діри, що утворилися, ми затикаємо танками Leopard".