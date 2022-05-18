Чехія отримає німецькі танки для допомоги Україні
Німеччина поставить Чехії 15 танків, щоб допомогти озброїти Україну. Йдеться про 15 танків Leopard 2.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Еlmundo.
Міністерство заявило, що сплатить угоду і навчить чехів використанню танків Leopard 2. Своєю чергою, чеські збройні сили мають парк старих радянських танків, з якими українські військові вже знайомі.
"Цей обмін - ще один добрий приклад того, як ми допомагаємо Україні в її мужній боротьбі з російською агресією, - заявила міністр оборони Крістін Ламберт. - Чехи доставляють важке озброєння, а діри, що утворилися, ми затикаємо танками Leopard".
Як повідомлялося, Німеччина поставила до України додаткову партію озброєння. "Тяжкої" зброї в новому транші немає.
У той же час лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц звинуватив уряд канцлера Олафа Шольца у умисній затримці постачання зброї в Україну.
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