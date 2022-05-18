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Чехія отримає німецькі танки для допомоги Україні

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Україна, Середа 18 травня 2022 18:18
Чехія отримає німецькі танки для допомоги Україні Фото: Leopard 2 (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

Німеччина поставить Чехії 15 танків, щоб допомогти озброїти Україну. Йдеться про 15 танків Leopard 2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Еlmundo.

Міністерство заявило, що сплатить угоду і навчить чехів використанню танків Leopard 2. Своєю чергою, чеські збройні сили мають парк старих радянських танків, з якими українські військові вже знайомі.

"Цей обмін - ще один добрий приклад того, як ми допомагаємо Україні в її мужній боротьбі з російською агресією, - заявила міністр оборони Крістін Ламберт. - Чехи доставляють важке озброєння, а діри, що утворилися, ми затикаємо танками Leopard".

Як повідомлялося, Німеччина поставила до України додаткову партію озброєння. "Тяжкої" зброї в новому транші немає.

У той же час лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц звинуватив уряд канцлера Олафа Шольца у умисній затримці постачання зброї в Україну.

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