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Германия начала передачу Чехии танков Leopard вместо переданных Украине Т-72

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Среда 21 декабря 2022 13:25
Германия начала передачу Чехии танков Leopard вместо переданных Украине Т-72 Фото: Германия начала передачу Чехии танков Leopard вместо переданных Украине Т-72 (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Чехия получила от Германии первый из 14 танков Leopard 2, которые должны заменить советские танки Т-72, которое ранее государство передало Украине для борьбы против российской агрессии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Отмечается, что танк уже прибыл на военную базу Праславице, что на востоке страны.

"Это переход на современную технику, с помощью которой мы отказываемся от советского вооружения", - сказала министр обороны Чехии Яна Чернохова.

Сообщается, что передача всех 14 танков должна быть завершена в течение следующего года.

Отметим, что Чехия согласовала с Германией поставки танков Leopard вместо переданных Украине Т-72 еще в сентябре.

Между тем, министр иностранных дел Дмитрия Кулеба отмечал, что Украина так и не смогла получить от Германии согласия на отправку боевых танков Leopard 2.

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