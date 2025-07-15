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Чехия не будет покупать у США оружие для Украины по плану Трампа: премьер объяснил причину

Вторник 15 июля 2025 22:04
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Чехия не будет покупать у США оружие для Украины по плану Трампа: премьер объяснил причину Фото: премьер-министр Чехии Петр Фиала (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Чехия не планирует присоединяться к инициативе президента США Дональда Трампа по покупке американского оружия для Украины через НАТО. Страна сосредотачивается на других проектах помощи Киеву.

Как сообщает РБК-Украина, об этом премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил в комментарии Publico.

Премьер Чехии пояснил, что его страна будет помогать другим способом и сосредотачивается на собственной инициативе по боеприпасам.

"Чешская Республика сосредотачивается на других проектах и способах помощи Украине, например через инициативу по боеприпасам. Поэтому сейчас мы не рассматриваем возможности присоединения к этому проекту", - сказал Фиала.

Соглашение США и НАТО по оружию для Украины

Напомним, вчера, 14 июля, США и НАТО заключили соглашение, которое предусматривает отправку американского оружия в Украину за счет европейских стран. Сделать свой вклад уже согласились несколько стран, отдельная Швеция, Дания и Германия.

Так, Украина получит американское оружие на 10 млрд долларов. Его у США купят страны Европы.

По словам генсека НАТО Марка Рютте, в рамках соглашения Украина может получить огромное количество систем ПВО, ракет и боеприпасов.

По информации СМИ, США не будут напрямую поставлять оружие Украине. Планируется, что это сделают страны НАТО из своих запасов, а затем заменят вооружение.

Как рассказал министр обороны Германии Борис Писториус, Германия пока не будет раскрывать подробностей относительно американского оружия, которое будут поставлять Украине.

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