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Чехія не купуватиме у США зброю для України за планом Трампа: премʼєр пояснив причину

Вівторок 15 липня 2025 22:04
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Чехія не купуватиме у США зброю для України за планом Трампа: премʼєр пояснив причину Фото: прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Чехія не планує приєднуватися до ініціативи президента США Дональда Трампа щодо купівлі американської зброї для України через НАТО. Країна зосереджується на інших проєктах допомоги Києву.

Як повідомляє РБК-Україна, про це прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив у коментарі Publico.

Прем'єр Чехії пояснив, що його країна допомагатиме в інший спосіб і зосереджується на власній ініціативі щодо боєприпасів.

"Чеська Республіка зосереджується на інших проєктах і способах допомоги Україні, наприклад через ініціативу щодо боєприпасів. Тому зараз ми не розглядаємо можливості приєднання до цього проєкту", - сказав Фіала.

Угода США та НАТО щодо зброї для України

Нагадаємо, вчора, 14 липня, США і НАТО уклали угоду, яка передбачає відправлення американської зброї в Україну коштом європейських країн. Зробити свій внесок вже погодилися декілька країн, окрема Швеція, Данія та Німеччина.

Так, Україна отримає американську зброю на 10 млрд доларів. Її у США куплять країни Європи.

За словами генсека НАТО Марка Рютте, у рамках угоди Україна може отримати величезну кількість систем ППО, ракет та боєприпасів.

За інформацією ЗМІ, США не будуть напряму постачати зброю Україні. Планується, що це зроблять країни НАТО зі своїх запасів, а потім замінять озброєння.

Як розповів міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, Німеччина наразі не розкриватиме подробиць щодо американської зброї, яку постачатимуть Україні.

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