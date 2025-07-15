Чехія не купуватиме у США зброю для України за планом Трампа: премʼєр пояснив причину

Чехія не планує приєднуватися до ініціативи президента США Дональда Трампа щодо купівлі американської зброї для України через НАТО. Країна зосереджується на інших проєктах допомоги Києву.

Як повідомляє РБК-Україна , про це прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив у коментарі Publico .

Прем'єр Чехії пояснив, що його країна допомагатиме в інший спосіб і зосереджується на власній ініціативі щодо боєприпасів.

"Чеська Республіка зосереджується на інших проєктах і способах допомоги Україні, наприклад через ініціативу щодо боєприпасів. Тому зараз ми не розглядаємо можливості приєднання до цього проєкту", - сказав Фіала.