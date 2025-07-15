Германия не будет раскрывать подробностей об американском оружии для Украины, - Писториус

Германия пока не будет раскрывать подробностей об американском оружии, которое будут поставлять Украине. Ведь говорить об этом публично сейчас не является правильным подходом.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Tagesthemen .

Писториус рассказал, что в Вашингтоне обсудил с американским коллегой Питом Хегсетом весь спектр возможных поставок из США. При этом он не уточнил, о каком вооружении идет речь, кроме систем ПВО Patriot.

"Мы договорились держать это в тайне, пока не станет понятно, какими будут результаты в ближайшие недели. Говорить об этом публично сейчас было бы неправильным подходом. Мы хотим стать более непредсказуемыми в том, что мы делаем", - сказал глава Минобороны Германии.

По его словам, не стоит спешить называть последние заявления президента США Дональда Трампа "фундаментальным поворотом" в отношении войны.

Как отметил Писториус, последние заявления Трампа подтверждают, что европейцам придется открыть "шире и быстрее свои кошельки" для покупки оружия для Украины. Ведь США больше не планируют оплачивать эти расходы, и ответственность за это ляжет на европейских союзников.

По словам немецкого министра, хотя окончательные параметры закупок еще не определены, рабочие группы должны в кратчайшие сроки согласовать все детали.