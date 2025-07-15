Германия не будет раскрывать подробностей об американском оружии для Украины, - Писториус
Германия пока не будет раскрывать подробностей об американском оружии, которое будут поставлять Украине. Ведь говорить об этом публично сейчас не является правильным подходом.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Tagesthemen.
Писториус рассказал, что в Вашингтоне обсудил с американским коллегой Питом Хегсетом весь спектр возможных поставок из США. При этом он не уточнил, о каком вооружении идет речь, кроме систем ПВО Patriot.
"Мы договорились держать это в тайне, пока не станет понятно, какими будут результаты в ближайшие недели. Говорить об этом публично сейчас было бы неправильным подходом. Мы хотим стать более непредсказуемыми в том, что мы делаем", - сказал глава Минобороны Германии.
По его словам, не стоит спешить называть последние заявления президента США Дональда Трампа "фундаментальным поворотом" в отношении войны.
Как отметил Писториус, последние заявления Трампа подтверждают, что европейцам придется открыть "шире и быстрее свои кошельки" для покупки оружия для Украины. Ведь США больше не планируют оплачивать эти расходы, и ответственность за это ляжет на европейских союзников.
По словам немецкого министра, хотя окончательные параметры закупок еще не определены, рабочие группы должны в кратчайшие сроки согласовать все детали.
Соглашение США и НАТО
Напомним, вчера, 14 июля, США и НАТО заключили соглашение, которое предусматривает отправку американского оружия в Украину за счет европейских стран.
По словам генсека НАТО Марка Рютте, в рамках соглашения Украина может получить огромное количество систем ПВО, ракет и боеприпасов.
По информации СМИ, США не будут напрямую поставлять оружие Украине. Планируется, что это сделают страны НАТО из своих запасов, а затем заменят вооружение.
Также Трамп заявил, что готовится отправка 17 систем Patriot в Украину. Они прибудут уже через несколько дней.
В то же время глава Минобороны Германии Борис Писториус сообщил, что Германия планирует купить два Patriot для Украины, но поставка затянется.
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