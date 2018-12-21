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У Чехії зросла кількість загиблих від вибуху на шахті

Новини » Надзвичайні події    21.12.2018 - 09:37
У Чехії зросла кількість загиблих від вибуху на шахті
Фото: рятувальники на чеській шахті (twitter.com/CT24zive)

В результаті вибуху на шахті біля Карвіни загинули 13 гірників

В результаті вибуху на шахті біля Карвіни (Чехія) загинули 13 гірників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий сайт irozhlas.cz.

Повідомляється, що на даний момент відомо про загибель не менше 13 осіб. Також повідомляється, що загинули два чеха, решта загиблих - громадяни Польщі. Крім того, за словами представників вугільної компанії OKD, в лікарні перебувають троє гірників, один з них у критичному стані.

Речник OKD Іво Челеховські зазначив, що після завершення рятувальних робіт буде створено спеціальну комісію для розслідування причин вибуху.

У зв'язку з трагедією до Чехії вилетів прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Польські ЗМІ уточнюють, що серед загиблих працівники вугільної компанії Alpex.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про загибель п'яти осіб на чеській шахті. В результаті вибуху метану, який стався на глибині 800 м, частково обрушилися конструкції шахти. На місці ведуться рятувальні роботи, розбираються завали породи, під якими можуть перебувати потерпілі.

Як повідомляло РБК-Україна, в січні на шахтоуправлінні "Покровське" стався спалах метану, в результаті чого постраждали вісім людей.

 

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