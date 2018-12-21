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В результаті вибуху метану на шахті в Чехії загинули 5 осіб

Новини » Надзвичайні події    21.12.2018 - 02:47
В результаті вибуху метану на шахті в Чехії загинули 5 осіб
Фото: шахтарі (з відкритих джерел)

Вісім польських шахтарів вважаються зниклими без вісті

Щонайменше п'ятеро гірників загинули при вибуху метану на шахті, розташованій на північному сході Чехії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Lidové Noviny.

Як повідомляється, загиблими, за попередньою інформацією, стали громадяни Польщі. Також він зазначив, що вісім польських шахтарів вважаються зниклими без вісті.

Відмічено також, що ще 10 чоловік було госпіталізовано з різними пораненнями, троє з них з опіками.

В результаті вибуху, який стався на глибині 800 м, частково обрушилися конструкції шахти. На місці ведуться рятувальні роботи, розбираються завали породи, під якими можуть перебувати потерпілі.

Так, шахта СЅМ належить компанії OKD, якою в свою чергу володіє державне підприємство Prisko.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що один шахтар загинув, а 10 чоловік пропали без вісті після вибуху метану на шахті в Чехії.

Як повідомляло РБК-Україна, в січні на підприємстві "Шахтоуправління "Покровське" стався спалах метану, в результаті чого постраждали вісім людей.

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