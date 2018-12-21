В результаті вибуху метану на шахті в Чехії загинули 5 осіб

Фото: шахтарі (з відкритих джерел)

Вісім польських шахтарів вважаються зниклими без вісті

Щонайменше п'ятеро гірників загинули при вибуху метану на шахті, розташованій на північному сході Чехії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Lidové Noviny.

Як повідомляється, загиблими, за попередньою інформацією, стали громадяни Польщі. Також він зазначив, що вісім польських шахтарів вважаються зниклими без вісті.

Відмічено також, що ще 10 чоловік було госпіталізовано з різними пораненнями, троє з них з опіками.

В результаті вибуху, який стався на глибині 800 м, частково обрушилися конструкції шахти. На місці ведуться рятувальні роботи, розбираються завали породи, під якими можуть перебувати потерпілі.

Так, шахта СЅМ належить компанії OKD, якою в свою чергу володіє державне підприємство Prisko.

Důlní neštěstí na Karvinsku má už 5 obětí, osm lidí se stále pohřešuje, potvrdil to mluvčí OKD. Zraněných je asi deset, jsou v nemocniční péči. Důlní neštěstí v Dole ČSM postihlo hlavně polské horníky. Pro OKD je zajišťuje zprostředkovatelská firma. pic.twitter.com/7yKHDaQsra — Události Ostrava (@UdalostiOstrava) December 20, 2018

5 lidí zemřelo po důlním neštěstí na Karvinsku. Zraněných je asi deset, jsou v nemocniční péči, někteří na popáleninové klinice Fakultní nemocnice Ostrava. V podzemí dál pracují báňští záchranáři. pic.twitter.com/3OqdswcRje — ČT24 (@CT24zive) December 20, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що один шахтар загинув, а 10 чоловік пропали без вісті після вибуху метану на шахті в Чехії.

Як повідомляло РБК-Україна, в січні на підприємстві "Шахтоуправління "Покровське" стався спалах метану, в результаті чого постраждали вісім людей.