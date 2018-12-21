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В Чехии выросло число погибших от взрыва на шахте

Новости » Происшествия    21.12.2018 - 09:37
В Чехии выросло число погибших от взрыва на шахте
Фото: спасатели на чешской шахте (twitter.com/CT24zive)

В результате взрыва на шахте возле Карвины погибли 13 горняков

В результате взрыва на шахте возле Карвины (Чехия) погибли 13 горняков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный сайт irozhlas.cz.

Сообщается, что на данный момент известно о гибели не менее 13 человек. Также сообщается, что погибли два чеха, остальные погибшие - граждане Польши. Кроме того, по словам представителей угольной компании OKD, в больнице находятся три горняка, один из них в критическом состоянии.

Пресс-секретарь OKD Иво Челеховски отметил, что после завершения спасательных работ будет создана специальная комиссия для расследования причин взрыва.

В связи с трагедией в Чехию вылетел премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Польские СМИ уточняют, что среди погибших сотрудники угольной компании Alpex.

Напомним, ранее сообщалось о гибели пяти человек на чешской шахте. В результате взрыва метана, который произошел на глубине 800 м, частично обрушились конструкции шахты. На месте ведутся спасательные работы, разбираются завалы породы, под которыми могут находиться пострадавшие.

Как писало РБК-Украина, в январе на шахтоуправлении "Покровское" произошла вспышка метана, в результате чего пострадали восемь человек.

 

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