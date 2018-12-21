В результаті вибуху метану на шахті в Чехії 10 осіб отримали поранення

Фото: прапор Чехії (flickr.com/superciliousness)

Через погану видимість робота рятувальних підрозділів ускладнена

Один шахтар загинув, а 10 чоловік пропали без вісті після вибуху метану на шахті в Чехії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, ще 10 людей отримали поранення в результаті вибуху в деяких підземних робочих зонах. Також відзначено, що погана видимість заважала роботі рятувальних підрозділів.

"На шахті СЅМ (шахта імені Чехословацького союзу молоді) біля міста Карвіна на північному сході Чеської Республіки стався вибух метану", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в результаті вибуху в шахті зруйновані деякі ділянки, на яких проходили роботи".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Донецькій області стався вибух на шахті "Покровська", в результаті інциденту постраждали семеро гірників. Так, семеро гірників постраждали, один з них у важкому стані в результаті вибуху на шахті "Покровська" в селищі Вдале.

Як повідомляло РБК-Україна, в січні на підприємстві "Шахтоуправління "Покровське" стався спалах метану, в результаті чого постраждали вісім людей.

20 січня 2018 на окупованій території Донецької області в місті Жданівка на ВАТ "Шахта Жданівська" стався вибух, в результаті події загинули 2 людини. На момент вибуху в шахті знаходилися 316 осіб. Тіла загиблих гірників підняли на поверхню, інші вийшли самостійно. Вибухнула метаноповітряна суміш.