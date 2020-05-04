У Чехії оприлюднили дату відкриття міжнародних пасажирських перевезень

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Уряд схвалив рішення про відкриття міжнародних перевезень 4 травня

Уряд Чехії дозволить здійснювати міжнародні пасажирські перевезення автобусами і залізничним транспортом з 11 травня, які були заборонені в рамках карантину через коронавірус. Про це повідомляє Novinky.

Відповідну пропозицію міністра промисловості і торгівлі схвалив уряд у понеділок, 4 травня.

У той же час, межі більшості сусідів Чеської Республіки залишаються закритими, тому можливість поїздок буде залежати від їх рішень в найближчі тижні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Чехії планує відкрити кордони з Словаччиною, Австрією, Німеччиною і Польщею в липні. При цьому, міністр закордонних справ Чехії Томаш Петржичек заявив, що переговори про відкриття кордонів будуть найважчими з Польщею.

Крім того, Німеччина продовжила контрольний режим на кордонах до 15 травня. Дане рішення було направлено на затвердження в Європейську комісію.

Додамо, що з 24 квітня уряд Чехії послабило карантин і дозволив громадянам вільно переміщатися по країні, а також виїжджати за її межі.