В Чехии обнародовали дату открытия международных пассажирских перевозок

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Правительство одобрило решение об открытии международных перевозок 4 мая

Правительство Чехии позволит осуществлять международные пассажирские перевозки автобусами и железнодорожным транспортом с 11 мая, которые были запрещены в рамках карантина из-за коронавируса. Об этом сообщает Novinky.

Соответствующее предложение министра промышленности и торговли одобрило правительство в понедельник, 4 мая.

В то же время, границы большинства соседей Чешской Республики остаются закрытыми, поэтому возможность поездок будет зависеть от их решений в ближайшие недели.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Чехии планирует открыть границы со Словакией, Австрией, Германией и Польшей в июле. При этом, министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек заявил, что переговоры об открытии границ будут самыми тяжелыми с Польшей.

Кроме того, Германия продлила контрольный режим на границах до 15 мая. Данное решение было направлено на утверждение в Европейскую комиссию.

Добавим, что с 24 апреля правительство Чехии ослабило карантин и разрешило гражданам свободно перемещаться по стране, а также выезжать за ее пределы.