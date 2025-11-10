Чехи передадут Украине больше ракет "Фламинго", чем планировалось

Чешская организация "Подарок для Путина" планирует предоставить украинским защитникам не одну ракету "Фламинго", а две. Деньги на них собрали чехи.

Об этом заявил организатор инициативы Мартин Ондрачек, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinky.cz .

Изначально чешская инициатива "Подарок для Путина" открыла сбор на одну ракету "Фламинго". Ее хотели назвать в честь известной ученой Даны Драбовой "Дана-1".

"Мы ведем переговоры с производителем ракет "Фламинго" - компанией Fire Point. За оговоренные 12,5 млн крон (около 595 тысячи долларов - ред.) будет создана не одна ракета имени Даны Драбовой, а две", - рассказал Ондрачек.

По его словам, вторую ракету должны назвать "Дана-2".

Стоит заметить, что в рамках сбора на "Фламинго" в Чехии граждане задонатили в общей сложности 16 миллионов крон (около 758 тысячи долларов) вместо изначально запланированных 12,5 миллионов крон.

Поэтому организация предоставит общественности возможность самостоятельно решить, что делать с суммой, превышающей изначально запланированную.