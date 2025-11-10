Чехи передадут Украине больше ракет "Фламинго", чем планировалось
Чешская организация "Подарок для Путина" планирует предоставить украинским защитникам не одну ракету "Фламинго", а две. Деньги на них собрали чехи.
Об этом заявил организатор инициативы Мартин Ондрачек, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinky.cz.
Изначально чешская инициатива "Подарок для Путина" открыла сбор на одну ракету "Фламинго". Ее хотели назвать в честь известной ученой Даны Драбовой "Дана-1".
"Мы ведем переговоры с производителем ракет "Фламинго" - компанией Fire Point. За оговоренные 12,5 млн крон (около 595 тысячи долларов - ред.) будет создана не одна ракета имени Даны Драбовой, а две", - рассказал Ондрачек.
По его словам, вторую ракету должны назвать "Дана-2".
Стоит заметить, что в рамках сбора на "Фламинго" в Чехии граждане задонатили в общей сложности 16 миллионов крон (около 758 тысячи долларов) вместо изначально запланированных 12,5 миллионов крон.
Поэтому организация предоставит общественности возможность самостоятельно решить, что делать с суммой, превышающей изначально запланированную.
Сбор на "Фламинго"
Напомним, 23 октября организатор инициативы "Подарок для Путина" Мартин Ондрачек рассказал, что чехи за 48 часов собрали около 595 тысячи долларов, чтобы купить украинским воинам ракету "Фламинго".
Такая ракета является одной из новейших разработок украинских специалистов. Она может поражать цели на расстоянии до 3 тысяч километров и нести более тонны взрывчатки.
Вчера, 9 ноября, The Independent писало, что такая ракета даже превосходит американские крылатые ракеты Tomahawk, которые президент США Дональд Трамп пока не хочет предоставлять украинским защитникам.