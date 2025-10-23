Чехи собрали деньги на ракету "Фламинго" для ВСУ за двое суток

Чешская волонтерская инициатива Darek pro Putina ("Подарок для Путина") за 48 часов собрала средства на покупку для украинских воинов ракеты "Фламинго".

Как передает РБК-Украина , об этом в комментарии Novinky заявил организатор инициативы Мартин Ондрачек.

"Мы надеялись, что сможем собрать сумму за неделю. А это произошло за 48 часов, что является рекордом. Это превзошло все наши ожидания", - отметил Ондрачек.

По его словам, он проведет новый раунд переговоров с компанией-производителем "Фламинго" Fire Point. Ондрачек заявил, что у них есть соглашение, которое "станет сюрпризом для людей, которые внесли свой вклад в приобретение ракеты". Более детальных подробностей он не раскрыл.

К слову, ракету, деньги на которую собрали обычные чехи, хотят прозвать DANA 1 - в честь известной ученой Даны Драбовой.

Идея посвятить оружие известной чешской ученой возникла не случайно. Еще два года назад Драбова говорила представителям инициативы, что не возражает, если в будущем в ее честь назовут какой-либо вид вооружения.