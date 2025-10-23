ua en ru
Чехи собрали деньги на ракету "Фламинго" для ВСУ за двое суток

Прага, Четверг 23 октября 2025 22:26
Чехи собрали деньги на ракету "Фламинго" для ВСУ за двое суток Иллюстративное фото: ВСУ получат ракету "Фламинго", деньги на которую собрали чехи (armyinform.com.ua)
Автор: Иван Носальский

Чешская волонтерская инициатива Darek pro Putina ("Подарок для Путина") за 48 часов собрала средства на покупку для украинских воинов ракеты "Фламинго".

Как передает РБК-Украина, об этом в комментарии Novinky заявил организатор инициативы Мартин Ондрачек.

"Мы надеялись, что сможем собрать сумму за неделю. А это произошло за 48 часов, что является рекордом. Это превзошло все наши ожидания", - отметил Ондрачек.

По его словам, он проведет новый раунд переговоров с компанией-производителем "Фламинго" Fire Point. Ондрачек заявил, что у них есть соглашение, которое "станет сюрпризом для людей, которые внесли свой вклад в приобретение ракеты". Более детальных подробностей он не раскрыл.

К слову, ракету, деньги на которую собрали обычные чехи, хотят прозвать DANA 1 - в честь известной ученой Даны Драбовой.

Идея посвятить оружие известной чешской ученой возникла не случайно. Еще два года назад Драбова говорила представителям инициативы, что не возражает, если в будущем в ее честь назовут какой-либо вид вооружения.

"Подарок для Путина"

Инициатива "Подарок для Путина" появилась еще в 2022 году - ее предложил инвестор Далибор Дедек, а организацией занимается журналист Ондрачек. Во вторник активисты объявили о начале нового сбора средств - на покупку украинской ракеты.

В июле чехи в рамках инициативы "Подарок для Путина" собрали средства на покупку для украинских защитников шести гаубиц Д-30.

Также чешские волонтеры собрали деньги на покупку для Украины вертолета Black Hawk.

