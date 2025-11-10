Чехи передадуть Україні більше ракет "Фламінго", ніж планувалося
Чеська організація "Подарунок для Путіна" планує надати українським захисникам не одну ракету "Фламінго", а дві. Гроші на них зібрали чехи.
Про це заявив організатор ініціативи Мартін Ондрачек, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novinky.cz.
Спочатку чеська ініціатива "Подарунок для Путіна" відкрила збір на одну ракету "Фламінго". Її хотіли назвати на честь відомої вченої Дани Драбової "Дана-1".
"Ми ведемо переговори з виробником ракет "Фламінго" - компанією Fire Point. За обумовлені 12,5 млн крон (близько 595 тисячі доларів - ред.) буде створено не одну ракету імені Дани Драбової, а дві", - розповів Ондрачек.
За його словами, другу ракету мають назвати "Дана-2".
Варто зауважити, що в рамках збору на "Фламінго" в Чехії громадяни задонатили загалом 16 мільйонів крон (приблизно 758 тисяч доларів) замість запланованих від початку 12,5 мільйонів крон.
Тому організація надасть громадськості можливість самостійно вирішити, що робити з сумою, яка перевищує спочатку заплановану.
Збір на "Фламінго"
Нагадаємо, 23 жовтня організатор ініціативи "Подарунок для Путіна" Мартін Ондрачек розповів, що чехи за 48 годин зібрали близько 595 тисячі доларів, щоб купити українським воїнам ракету "Фламінго".
Така ракета є однією з новітніх розробок українських фахівців. Вона може вражати цілі на відстані до 3 тисяч кілометрів і нести понад тонну вибухівки.
Учора, 9 листопада, The Independent писало, що така ракета навіть перевершує американські крилаті ракети Tomahawk, які президент США Дональд Трамп поки що не хоче надавати українським захисникам.