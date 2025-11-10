Чехи передадуть Україні більше ракет "Фламінго", ніж планувалося

Чеська організація "Подарунок для Путіна" планує надати українським захисникам не одну ракету "Фламінго", а дві. Гроші на них зібрали чехи.

Про це заявив організатор ініціативи Мартін Ондрачек, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novinky.cz .

Спочатку чеська ініціатива "Подарунок для Путіна" відкрила збір на одну ракету "Фламінго". Її хотіли назвати на честь відомої вченої Дани Драбової "Дана-1".

"Ми ведемо переговори з виробником ракет "Фламінго" - компанією Fire Point. За обумовлені 12,5 млн крон (близько 595 тисячі доларів - ред.) буде створено не одну ракету імені Дани Драбової, а дві", - розповів Ондрачек.

За його словами, другу ракету мають назвати "Дана-2".

Варто зауважити, що в рамках збору на "Фламінго" в Чехії громадяни задонатили загалом 16 мільйонів крон (приблизно 758 тисяч доларів) замість запланованих від початку 12,5 мільйонів крон.

Тому організація надасть громадськості можливість самостійно вирішити, що робити з сумою, яка перевищує спочатку заплановану.