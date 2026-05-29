В Чебоксарах были взрывы: там завод деталей для "Искандеров" и "Шахедов"

Как сообщают в сети, в Чебоксарах и других городах республики прозвучали сирены из-за ракетной опасности.

Об опасности предупреждают даже по радио и телевидению. В сети публикуют фото и видео, на которых видно дым после взрывов.

Всего в трех найонах Чебоксар сообщают о взрывах.

Стоит отметить, что город находится почти в 1000 км от украинской границы.

Между тем мэр Чебоксар Станислав Трофимов заявил, что информация в сети о взрывах является ложной.

В то же время в аэропорту Чебоксар отменили рейсы и попросили пассажиров покинуть здание разойтись по территории.

Фото: в Чебоксарах прогремели взрывы (местные Telegram-каналы)