В Чебоксарах были взрывы: там завод деталей для "Искандеров" и "Шахедов"

16:17 29.05.2026 Пт
2 мин
Город находится почти в 1000 км от границы с Украиной
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: в российских Чебоксарах прогремели взрывы (Getty Images)

Днем 29 мая в российских Чебоксарах, что в Чувашской Республике прогремели взрывы. В регионе объявлена ракетная опасность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Как сообщают в сети, в Чебоксарах и других городах республики прозвучали сирены из-за ракетной опасности.

Об опасности предупреждают даже по радио и телевидению. В сети публикуют фото и видео, на которых видно дым после взрывов.

Всего в трех найонах Чебоксар сообщают о взрывах.

Стоит отметить, что город находится почти в 1000 км от украинской границы.

Между тем мэр Чебоксар Станислав Трофимов заявил, что информация в сети о взрывах является ложной.

В то же время в аэропорту Чебоксар отменили рейсы и попросили пассажиров покинуть здание разойтись по территории.

Фото: в Чебоксарах прогремели взрывы (местные Telegram-каналы)

Завод деталей для "Искандеров" и "Шахедов" в Чебоксарах

Стоит отметить, что в Чебоксарах на расстоянии около 1000 км от границы Украины находится завод "ВНИИР-Прогресс".

Завод входит в состав производственного объединения "АБС Электро". Он занимается производством для армии агрессора ГНСС-приемников и антенн для спутниковых систем GLONASS, GPS и Galileo, в частности модули типа "Комета".

Они активно используются в беспилотниках, в том числе дронах-камикадзе типа "Шахед", а также в ракетах комплексов "Искандер-М", "Калибр" и комплектах планирования УМПК для авиабомб.

Кроме того, "ВНИИР-Прогресс" выпускает электротехническое оборудование: автоматические выключатели, реле и бесконтактные модули, поставляемые российскому флоту, в том числе для атомных подводных лодок проекта "Ясень-М".

В ночь на 5 мая этого года украинские дроны уже атаковали Чебоксары. Под удар попало предприятие "ВНИИР-Прогресс". После взрывов на территории завода начался масштабный пожар.

Атака на этот объект была не первой. Завод находился под ударом в ноябре прошлого года, а также летом.

Ранее после обстрелов на предприятии также фиксировали возгорания, из-за чего его работу пришлось временно приостановить.

